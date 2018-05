The American, Jake Gyllenhaal sarà Leonard Bernstein nel biopic di Cary Fukunaga

Di Federico Boni mercoledì 2 maggio 2018

Il regista di True Detective per il biopic su Leonard Bernstein.

Roma 2017, Stronger di David Gordon Green: Recensione in Anteprima Jake Gyllenhaal punta seriamente agli Oscar grazie a Stronger di David Gordon Green. Archiviato Stronger, Jake Gyllenhaal torna al biopic grazie a The American, film che lo vedrà interpretare il celebre Leonard Bernstein, considerato il secondo più grande direttore d'orchestra di tutti i tempi dietro a Carlos Kleiber e davanti a Von Karajan e Toscanini. Artista di fama internazionale, è stato direttore della New York Symphony Orchestra, dell'Orchestra filarmonica d'Israele e direttore musicale della New York Philharmonic, Presidente e Direttore onorario dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma.

Il film sarà diretto da Cary Fukunaga, noto per il suo lavoro nella serie True Detective e per l'acclamato Beasts of No Nation, mentre ad occuparsi dello script è stato Michael Mitnick, visto all'opera con The Giver e per la serie HBO Vinyl.

Nel 1957 Bernstein realizzò le musiche di West Side Story, poi diventato musical dei record al cinema. Gyllenhaal ha citato proprio West Side Story come una delle più grandi influenze della sua vita, riconoscendo al genio di Bernstein "il debito di gratitudine che la moderna cultura americana gli deve", tanto da definirlo una "figura affascinante". "E' per me un onore poter raccontare la sua storia sul grande schermo", ha concluso l'attore.