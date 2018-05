Anna: trailer italiano, poster e foto del film con Anna Mouglalis

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 maggio 2018

Anna: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Charles-Olivier Michaud nei cinema italiani dal 31 maggio 2018.

Il 31 maggio Distribuzione Indipendente porta nei cinema italiani Anna, un film di Charles-Olivier Michaud prodotto da Nicole Robert per Go Films. Il film vede protagonista Anna Mouglalis nei panni di una coraggiosa fotoreporter che, suo malgrado, da testimone diventerà protagonista di un orrore indelebile, costretta a fare i conti con il lato più nero dell’animo umano.

Charles-Olivier Michaud, qui alla sua opera più matura, firma una pellicola ultra-realista che catapulta lo spettatore nell’inedito e pericoloso mondo del traffico di esseri umani e del turismo sessuale. Un’opera dura e viscerale, che mostra crudeltà e violenza senza mai esibirle, perfettamente in bilico tra finzione e realtà.

“Anna” è un affascinante studio su ciò che accade quando un giornalista d’inchiesta diventa la sua stessa materia di indagine, costretto a vivere sulla propria pelle le medesime torture e i medesimi tormenti delle vittime che tenta di proteggere. E quando ciò accade la rabbia e la vendetta sono inevitabili: come portare a termine l’indagine, come guardare avanti per far emergere tutta la verità nel modo più onesto e obiettivo possibile?

L'attrice e modella francese Anna Mouglalis ha interpretato la escort Patrizia in Romanzo Criminale di Michele Placido, Fanny Targioni Tozzetti in Il giovane favoloso di Mario Martone e Coco Chanel nel biopic Coco Chanel & Igor Stravinsky di Jan Kounen. Altri crediti dell'attrice includono ruoli in Grazie per la cioccolata di Claude Chabrol, Sotto falso nome di Roberto Andò, Mare nero di Roberta Torre e Mammuth di Gustave de Kervern e Benoît Delépine.

Il regista Charles-Olivier Michaud è cresciuto a Québec City, in Canada. Nel 2010, a soli due anni dal diploma alla Los Angeles Film School, realizza il suo primo lungometraggio, Snow & Ashes. Ha vinto il Gran Premio della Giuria come Miglior Film narrativo allo Slamdance Film Festival. Da allora ha diretto altri quattro film in inglese e in francese: "Sur le rythme", "Exil”, "One Square Mile” e "Anna".