Parigi a piedi nudi: trailer italiano, foto e poster della commedia di Abel & Gordon

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 maggio 2018

Parigi a piedi nudi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Abel & Gordon nei cinema italiani dal 17 maggio 2018.

Academy Two ha reso disponibile un trailer italiano di Parigi a piedi nudi, la nuova commedia di Abel & Gordon con Dominique Abel, Fiona Gordon, Pierre Richard e la candidata all'Oscar Emmanuelle Riva nella sua ultima indimenticabile interpretazione.

La monotona vita di Fiona (Fiona Gordon), eccentrica bibliotecaria in un paesino sperduto fra i ghiacci canadesi, viene improvvisamente turbata dall’arrivo di una lettera allarmante inviatale da zia Martha (ultima splendida interpretazione della candidata Premio Oscar Emmanuelle Riva), stravagante novantenne che vive a Parigi. Fiona salta sul primo aereo per correre in soccorso della zia, ma una volta arrivata nella capitale francese scopre che l’anziana è misteriosamente (e volontariamente) scomparsa. Sulle tracce della fuggitiva, fra tuffi inaspettati nella Senna e rovinose scalate della Tour Eiffel, Fiona incappa in Dom (Dominique Abel), galante clochard parigino, vanitoso e a suo modo affascinante, che si innamora di lei e non vuole più lasciarla sola. Diretto con il tocco originalissimo che contraddistingue tutte le commedie del duo Gordon & Abel, Parigi a piedi nudi è il racconto spassoso e bizzarro su come, nella città più romantica del mondo, si possa trovare l’amore perdendosi.

Come i nostri film precedenti anche Parigi a piedi nudi è una commedia burlesque, piena di trovate comiche coreografate, eredità del cinema muto e di Jacques Tati, riproposte in una veste contemporanea. La trama è semplice ed è incentrata sulle interpretazioni. In Parigi a piedi nudi però la storia è costruita tutta intorno ad una ricerca, una sorda di indagine investigativa amatoriale, che caratterizza il film in modo differente rispetto ai precedenti. Abbiamo collocato le performance al centro della nostra storia, i personaggi reagiscono fisicamente contro le avversità, cercano di preservare la propria dignità e di migliorarsi. Tutti gli eventi si svolgono nell’arco di due giorni e due notti. Tutta la tensione umoristica del film ruota attorno a una comicità di situazione. Abel & Gordon

Fiona Gordon e Dominique Abel meglio noti come "Abel & Gordon", lei canadese nata in Australia e lui belga, sono un duo attori comici e cineasti che fanno coppia anche nella vita. Abel e Gordon hanno prodotto e diretto tre cortometraggi prima di girare nel 2006 il loro primo lungometraggio, L'Iceberg, in collaborazione con Bruno Romy. La loro opera seconda Rumba è stata distribuita nel 2007, mentre il terzo lungometraggio, La Fée, girato nel 2010 a Le Havre, è uscito nel 2012. Parigi a piedi nudi è il loro quarto lungometraggio e primo realizzato senza la collaborazione di Bruno Romy.