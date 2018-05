Stasera in tv: "Qualcosa di nuovo" su Rai 1

Rai 1 stasera propone "Qualcosa di nuovo", commedia del 2016 diretta da Cristina Comencini e interpretata da Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti.





Cast e personaggi

Paola Cortellesi: Lucia

Micaela Ramazzotti: Maria

Eduardo Valdarnini: Luca

Eleonora Danco: Flavia

Chiara Scalise: Matilde





Trama e recensione

Lucia e Maria si conoscono da sempre. Due amiche che più diverse non si può. Lucia ha chiuso col genere maschile, Maria invece non riesce proprio a farne a meno. Una sera nel suo letto capita (finalmente!) l'Uomo perfetto. Bello, sensibile, appassionato, maturo. Il mattino però porta con sé incredibili sorprese e, tra equivoci, grandi bugie e piccoli abbandoni, Lucia e Maria si prenderanno una bella vacanza da se stesse. Forse quel ragazzo incontrato per caso è davvero l'Uomo che tutte cercano perché con le sue semplici teorie riesce a fare la vera radiografia delle loro vite, a buttare all'aria abitudini e falsi miti e a rivoluzionare ogni desiderio e ogni certezza.

