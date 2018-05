Suspiria: Jessica Harper loda il remake di Luca Guadagnino

Di Pietro Ferraro giovedì 3 maggio 2018

Jessica Harper protagonista dell'originale "Suspiria" ha elogiato il rifacimento di Luca Guadagnino.

Jessica Harper, portagonista dell'originale Suspiria ha elogiato l'imminente remake di Luca Guadagnino definendolo "brillante" e "spaventoso". Il Suspiria originale è un classico horror degli anni '70 e una delle rare incurisoni di Dario Argento nel sovrannaturale. La trama seguiva una studentessa di danza americana che si trasferisce in un'accademia tedesca e finisce per incappare in una serie di raccapricciante omicidi. Oltre al talento di Argento per le morti coreografiche, Suspiria era un film dall'intrigante piglio sperimentale, dalla vibrante fotografia in technicolor alla disturbante colonna sonora dei Goblin. Suspiria insieme a Profondo Rosso rappresentano la summa dello stile argentiano che ha fatto scuola e influenzato tutto il cinema thriller e horror degli anni successivi.

Suspiria è stata anche il primo capitolo della cosiddetta Trilogia delle Tre Madri (Mater Suspiriorum, Mater Tenebrarum e Mater Lacrimarum), con un secondo capitolo, Inferno del 1980, in gran parte sottovalutato e di grande suggestione e un terzo film, La Terza Madre del 2007, che si è rivelato un sequel fuori tempo massimo, una enorme delusione e purtroppo una conferma del declino creativo di Argento che ha portato all'imbarazzante Giallo e un Dracula "riesumato" che ha sfiorato la parodia.

Il remake di Suspiria è entrato sviluppo dal 2008, con David Gordon Green, che poi ha abbandonato il progetto per girare il nuovo Halloween in arrivo ad ottobre di quest'anno. Alla fine è stato designato Luca Guadagnino alla regia che ha potuto contare su un cast di richiamo che include Dakota Johnson, Chloe Moretz e Tilda Swinton. Il film presenta anche un'apparizione di Jessica Harper che ha recentemente elogiato su Facebook il lavoro di Guadagnino.

Ho visto questo film, il film più brillante che abbia mai visto. 'Chiamami col tuo nome' di Luca [Guadagnino] non ti prepara per questo, ma mette in risalto la brillantezza e la versatilità del regista.

La Harper non si ferma qui e aggiunge che considera il nuovo Suspiria più spaventoso dell'originale, affermazione audace che ha l'effetto di alzare ancor di più le aspettative, che già erano alle stelle. Riuscirà Guadagnino a metter mano all'ennesimo classico senza scatenare l'ira dei fan?

