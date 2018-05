Ant-Man and the Wasp: un nuovo set LEGO ci porta nel Regno Quantico

LEGO svela un nuovo set dedicato al Regno Quantico del film "Ant-Man and the Wasp".

Con Avengers: Infinity War nei cinema, i fan stanno spostando la loro attenzione sul terzo e ultimo film dell'Universo Cinematografico Marvel che vedremo quest'anno, Ant-Man and the Wasp. LEGO ha svelato un nuovissimo set per Ant-Man 2 che include mini-figures di Ant-Man (Paul Rudd), Wasp (Evangeline Lilly) e il nuovo villain Ghost (Hannah John-Kamen), confermando sostanzialmente che il film includerà l'esplorazione del Regno Quantico, con la denominazione del set LEGO "Quantum Realm Explorers" che non lascia spazio a dubbi.

Il Regno Quantico è stato introdotto per la prima volta sul grande schermo nell'originale Ant-Man del 2015, accenando fugacemente a questa micro-dimensione in cui spazio e tempo sono irrilevanti. Hank Pym (Michael Douglas) è stato il primo a scoprire questa dimensione, attraverso le "Particelle Pym", una sostanza che gli permesso di diventare il primo Ant-Man, e a sua moglie Janet Van Dyne, interpretata da Michelle Pfieffer, nella prima Wasp. Purtroppo Janet Van Dyne è scomparsa nel Regno Quantico, sacrificandosi per disarmare un missile sovietico. Quando nell'Ant-Man originale Scott Lang riesce ad entrare ed uscire indenne dal Regno Quantico, da una speranza a Hank e Hope di poter salvare Janet Van Dyne.

Ant-Man and the Wasp si svolgerà tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War e insieme al Captain Marvel in uscita il prossimo anno, condurrà agli eventi di Avengers 4, che porteranno alla conclusione della "Fase 3" Marvel. Ci sono teorie su un utilizzo del Regno Quantico come mezzo per viaggiare nel tempo in Avengers 4, forse permettendo agli Avengers di invertire i tragici eventi innescati da Thanos (Josh Brolin) e il suo Guanto dell'infinito. Ant-Man e Wasp non erano presenti in Avengers: Infinity War, ma sono entrambi confermati per Avengers 4, insieme ad un altro Avenger latitante, l'Occhio di Falco di Jeremy Renner.

Tornando al nuovo set LEGO, è composto da 200 pezzi e sarà disponibile per l'acquisto il 1° giugno a 19,99$. Il set include accessori come la "Shrink-Gun" di Ant-Man, le ali di Wasp e raggi di energia di Ghost. Il pezzo forte del set è il "Veicolo Quantico" fornito di una cabina di pilotaggio che richiama l'occhio di un insetto. Il Veicolo Quantico è alto 5 cm, lungo 12 cm e largo 7 cm.

Il cast di Ant Man and the Wasp oltre al Ghost di Hannah John-Kamen includerà altri nuovi personaggi come Laurence Fishburne nei panni del Dr. Bill Foster, Walton Goggins nei panni di Sonny Burch e Randall Park nei panni dell'agente dello S.H.I.E.L.D. Jimmy Woo. Torneranno invece dall'Ant-Man originale Judy Greer nei panni di Maggie Lang, Bobby Cannavale nel ruolo di Paxton, Abby Ryder Fortson nei panni di Cassie Lang, Michael Pena nel ruolo di Luis, David Dastmalchian nei panni di Kurt e T.I. come Dave. Il regista dell'originale Ant-Man, Peyton Reed, torna a dirigere da una sceneggiatura di Chris McKenna, Erik Sommers, Gabriel Ferrari e Andrew Barrer.

First-Look: 'Ant-Man and the Wasp' Lego Set The set includes a mini-figure of Ghost! How cool is that?!@hannahjk1 pic.twitter.com/DzBdibTqEd — Best of Hannah (@bestofhannahjk) 2 maggio 2018







Eerste visuals van Ant-man and the Wasp LEGO set (bedankt voor de tip @Osahi) pic.twitter.com/eyTz6GGyXl

— Peter De Smet (@dewlanna) 2 maggio 2018

