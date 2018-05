Suicide Squad: Un inferno da scontare - trailer italiano del film d'animazione DC

Di Pietro Ferraro giovedì 3 maggio 2018

Suicide Squad: Un inferno da scontare - video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Sam Liu disponibile in digitale dal 18 maggio 2018.

Dopo il debutto in live-action, torna il team di supercattivi di Suicide Squad richiamati in azione da Amanda Waller per una nuova missione segreta piena di azione in Suicide Squad: Un inferno da scontare, il nuovo film d'animazione dell'Universo DC. Prodotto da Warner Bros. Animation e DC Entertainment, il lungometraggio animato sarà disponibile con Warner Bros. Home Entertainment in digitale dal 18 maggio 2018.

"Suicide Squad: Un inferno da scontare" porta la Task Force X di Amanda Waller composta da Deadshot, Bronze Tiger, Killer Frost, Captain Boomerang, Harley Quinn e Copperhead, in missione per recuperare un oggetto mistico di una potenza inimmaginabile, ma la Suicide Squad non è l'unico gruppo di villain in cerca dell'oggetto.

Il cast all-star di voci originali è guidato da Christian Slater (Mr. Robot, Archer, Una vita al massimo) al suo debutto nell'Universo DC come voce di Deadshot, che guida la"Task Force X" insieme a Billy Brown (Le regole del delitto perfetto) come Bronze Tiger, Liam McIntyre (Spartacus - La guerra dei dannati, The Flash) nei panni di Captain Boomerang, Kristin Bauer van Straten (True Blood, C'era una volta) come Killer Frost, Gideon Emery (Teen Wolf) come Copperhead, Tara Strong ( Batman: The Killing Joke) come Harley Quinn e il loro "boss", Vanessa Williams (Ugly Betty, Desperate Housewives) nei panni di Amanda Waller. Gli altri supercattivi del film includono C. Thomas Howell (Outcast, The Outsiders, Justice League: The Flashpoint Paradox) come Zoom, Dania Ramirez (Devious Maids, Heroes, C'era una volta) come Scandal Savage, James Urbaniak (Difficult People, The Venture Bros.) come Professor Pyg, Julie Nathanson (The Zeta Project, Beverly Hills 90210) come Silver Banshee e Jewelee, e Jim Pirri (Injustice 2) come Vandal Savage & Vertigo.

Il cast di doppiatori originali è completato da Greg Grunberg (Star Wars: Il risveglio della Forza, Heroes) nei panni di Steel Maxum, Dave Fennoy (Batman: Arkham Knight, Batman: The Telltale Series) come Blockbuster & Tobias Whale, Cissy Jones (Firewatch) come Knockout, Natalie Lander (The Middle, Justice League Action) nei panni di Darma, Trevor Devall (Johnny Test) nei panni di Punch, Dave Boat (Family Guy, Arlo) nei panni di Harvey Dent / Due Facce e Matthew Mercer (Critical Role, Batman: Bad Blood) nei panni di Savage Gunman.

Sam Liu (Batman contro Jack Lo Squartatore, Teen Titans: The Judas Contract) è produttore e dirige Suicide Squad: Un inferno da scontare da una sceneggiatura del coproduttore Alan Burnett (Justice League vs. Teen Titans). I produttori esecutivi sono Sam Register e James Tucker (Batman vs Two-Face, Justice League Dark).