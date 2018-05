Midway, Woody Harrelson e Mandy Moore per Roland Emmerich

Di Federico Boni giovedì 3 maggio 2018

Inizia a prendere forma la Battaglia delle Midway di Roland Emmerich.

Archiviato il deludente Independence Day: Resurgence, Roland Emmerich si appresta a tornare sul set per girare il bellico Midway, blockbuster da 100 milioni di dollari ormai prossimo alle riprese.

AGC Studios di Stuart Ford ha acquisito i diritti internazionali della pellicola, attesa al mercato del Festival di Cannes. Sceneggiato da Wes Tooke, il film vedrà nel cast Woody Harrelson e Mandy Moore, secondo quanto riportato da Deadline in trattative per 2 ruoli importanti. Riprese che si svolgeranno tra Hawaii e Canada.

La pellicola (ri)porterà in sala l'epica Battaglia delle Midway, vero punto di svolta della Seconda Guerra Mondiale nel teatro del Pacifico. Il film racconterà le eroiche e strazianti imprese dei soldati e degli aviatori che cambiarono le sorti della guerra. La battaglia delle Midway fu combattuta tra il 4 e il 6 giugno 1942, con la Marina degli Stati Uniti che respinse l'attacco della Marina imperiale giapponese. Midway fu la seconda battaglia navale della storia combattuta quasi completamente dalle forze aeree imbarcate sulle portaerei, senza contatto visivo tra le flotte contrapposte e senza scontri a fuoco tra navi di linea.

Prodotto dalla Centropolis Entertainment di Emmerich, Midway sarà prodotto da Roland Emmerich, Harald Kloser e Mark Gordon. Il film è in pre-produzione, con il primo ciak atteso per il 16 agosto. 42 anni fa, era il 1976, usciva in sala Midway della Universal, con Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn e Toshiro Mifune.

