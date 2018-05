Dora l'esploratrice, Isabela Moner protagonista del live-action

Di Federico Boni giovedì 3 maggio 2018

Dalla tv al cinema. Arriva Dora l'Esploratrice.

Isabela Moner sarà Dora l'Esploratrice nel live-action firmato Paramount Pictutes. Parola dell'Hollywood Reporter. Serie televisiva a cartoni animati per bambini prodotta da Nickelodeon, Dora l'esploratrice punta a diventare franchise cinematografico, con un'uscita in sala datata 2 agosto 2019.

James Bobin, regista dei Muppets, si siederà dietro la macchina da presa, con Nicholas Stoller (Storks, Neighbours) autore della sceneggiatura. In cabina di produzione la Platinum Dunes di Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller. I dettagli sul film sono scarsi, per ora, ma il cartoon segue le avventure di una bimba ispanica di 7 anni di nome Dora, accompagnata dall'adorabile scimmietta e dall'amico Diego Marquez. Isabela Moner non ha 7 anni bensì 16, e dopo aver girato Transformers - L'ultimo cavaliere di Michael Bay sarà a breve in sala con l'atteso Soldado del nostro Sollima.

Dora l'Esploratrice è andato avanti per 8 stagioni e 172 episodi, registrando un enorme successo durante i suoi 14 anni di vita, costruendo un vero e proprio impero grazie al merchandising composto da giocattoli, libri, cosmetici, DVD e videogiochi.

Fonte: Comingsoon.net