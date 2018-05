Rimetti a noi i nostri Debiti, arriva il primo film italiano originale Netflix - trailer, sinossi e poster

Di Federico Boni giovedì 3 maggio 2018

Claudio Santamaria e Marco Giallini. protagonisti del primo film italiano originale Netflix.

Sarà disponibile domani su Netflix Rimetti a noi i nostri Debiti, primo film italiano originale della piattaforma streaming tradotto in 22 lingue. Diretto e sceneggiato da Antonio Morabito e interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, il film spalanca di fatto le porte del cinema italiano a Netflix, sempre più interessato non solo al mondo della serialità bensì anche ai lungometraggi originali.

Protagonista Guido (Claudio Santamaria), tuttofare che vive tirando avanti come può: un lavoro saltuario da magazziniere, qualche bicchiere al bar con Rina (Flonja Kodheli), la nuova barista, e un vecchio professore (Jerzy Stuhr) vicino di casa con cui parlare ogni tanto. E molti debiti sulle spalle. Quando perde il lavoro e subisce un’aggressione commissionata dai suoi creditori, capisce che l’unico modo per risollevarsi è paradossalmente lavorare per loro, divenendo lui stesso un esattore; lavorerà gratis fino a quando il debito sarà estinto. Franco (Marco Giallini) è un esperto e affermato recuperatore di crediti. Un demonio sul lavoro, un angelo tra le mura della sua bella casa, con la sua famiglia. Un equilibrio trovato grazie a fugaci confessioni in chiesa e corse mattutine nei vialetti del cimitero. È Franco che dovrà occuparsi della formazione di Guido. Una coppia singolare la loro: Franco, estroso e affascinante, una maschera inscalfibile per Guido; Guido, riservato e solitario, un libro aperto per Franco. Due ruoli destinati a una mutua contaminazione. In poco tempo Guido entrerà così in contatto con persone che hanno soldi ma non vogliono pagare e con altre invece offese e umiliate, che hanno già perso tutto. A quel punto Guido non potrà non dare ascolto alla sua coscienza, costringendo Franco a svelare la propria natura.

Per Giallini si tratta del secondo film di questo 2018, un mese dopo l'uscita in sala di Io sono Tempesta di Daniele Luchetti. L'ultimo film di Antonio Morabito, invece, era stato Il venditore di medicine, interpretato proprio da Claudio Santamaria.