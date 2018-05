Rosa Tempesta: trama e foto del film con Lunetta Savino

Disponibili le prime foto di scena, cast e sinossi di Rosa Tempesta, opera prima di Katja Colja che vede protagonista Lunetta Savino (Tutto tutto niente niente, Scusate se esisto!).

Rosa Tempesta scritto da Elisa Amoruso, Katja Colja e Tania Pedroni, su soggetto della stessa Colja e di Angelo Carbone, è la storia di una donna che, come spesso le donne sanno fare, dopo un enorme dolore riesce a trovare una nuova e miracolosa forza per prendersi cura di se stessa e di chi ama. In Rosa Tempesta si racconta il confine e il suo superamento: il confine tra le terre, tra le persone, tra le generazioni, tra mente e corpo, ragione e sentimento.

Il cast è completato Boris Cavazza, Simonetta Solder, Anita Kravos, Maurizio Fanin, Branco Duric, Mirko Soldano, Mariagrazia Plos, Helena Husu, Sara Alzetta, Valentina Munafò e Franco Korosec.

Prodotto da Marica Stocchi e Daniele Di Gennaro per Minimum Fax Media e da Igor Pedicek per Casablanca, con Rai Cinema, Rosa Tempesta è realizzato con il supporto del MIBACT, della Film Commission e del fondo audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e con il contributo di Eurimages.

...e tutto può succedere, anche a più di sessant’anni. E’ un’età in cui spesso non si parla più d’amore, non lo si affronta, lo si guarda da lontano, con un velo di malinconia. Perché non viverlo invece fino in fondo? Da qui nasce l’idea per la storia del film, che vuole essere un viaggio divertente attraverso le ragioni dell’amore senza carta geografica, là dove i confini tra il vissuto e il presente sono talmente labili da confondersi completamente. E’ un viaggio nella storia di una coppia di sessantenni, che vivono insieme da una vita. La morte del figlio li ha portati su strade diverse, che sembrano non incrociarsi più.

Katja Colja - Regista