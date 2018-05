The Heavy, J.J. Abrams produce un thriller supereroistico

Di Federico Boni giovedì 3 maggio 2018

Supereroi come non li abbiamo mai visti per Julius Avery e J.J. Abrams.

Julius Avery è in trattative per dirigere un thriller supereroistico prodotto da J.J. Abrams e Paramount. Parola dell'Hollywood Reporter. Avery, originario dell'Australia, ha catturato l'attenzione di Hollywood con il suo primo lungometraggio, Son of a Gun, thriller con Ewan McGregor e Brenton Thwaites.

A quel punto ha poi diretto con la Bad Robot il chiacchierato Overlord, nazi-zombie movie che è stato trionfalmente accolto all'ultimo CinemaCon, prima di uscire in sala a fine ottobre. Ora ci sarà il bis. Daniel Casey ha scritto la sceneggiatura di questo The Heavy, i cui dettagli sono al momento limitati. Il progetto è stato descritto come una sovversiva visione del genere supereroistico.

Lo studio è abbastanza ottimista nei confronti del progetto e spera di averlo a disposizione entro la fine del 2018. Overlord, interpretato da Wyatt Russell, Jovan Adepo, Iain De Caestecker, Bokeem Woodbine e John Magaro, ruota attorno ad un gruppo di paracadutisti americani che alla vigilia del D-Day si ritrovano dietro le linee nemiche per svolgere una missione cruciale finalizzata al successo dell'invasione. Quando il gruppo si avvicina all'obiettivo, però, comincia a rendersi conto che in quel villaggio occupato da nazisti ci sia più di una semplice operazione militare.

Fonte: HollywoodReporter