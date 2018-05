Deadpool 2: colonna sonora ufficiale e video musicale di Céline Dion

Di Pietro Ferraro martedì 15 maggio 2018

Track-list ufficiale e video della colonna sonora di "Deadpool 2", il sequel nei cinema italiani dal 15 maggio 2018.

Debutta oggi 15 maggio nei cinema italiani Deadpool 2 e cogliamo l'occasione per proporvi la colonna sonora del film, accompagnata da un video musicale ufficiale di Céline Dion che canta "Ashes", brano originale scritto appositamente per Deadpool 2.

Il video musicale non poteva non includere il "Mercenario Chiacchierone", con Deadpool che sale sul palco per ballare sui tacchi al fianco di Céline Dion. Il video termina con Deadpool che applaude Céline per la sua performance da 11 su 10, prima di chiederle di abbassarla a 5 perché "Questo è Deadpool 2, e non Titanic".

Il video musicale è stato girato presso il Colosseum del Caesar's Palace, dove Céline Dion si esibisce nei suoi spettacoli fissi a Las Vegas.

Oltre ad "Ashes" di Celine Dion, Deadpool 2 includerà anche un'altra canzone originale scritta per il film, "Welcome to the Party" di Diplo, French Montana e Lil Pump. La colonna sonora include anche diversi evergreen di Cher, Pat Benatar, Peter Gabriel, A-ah oltre alla hit "All Out Of Love" degli Air Supply che apre il trailer ufficiale del film. Nella compilation è incluso anche il pezzo strumentale "Mutant Convoy" del compositore Tyler Bates che ha curato le musiche originali del film.

TRACK LISTINGS:

1. Ashes - Celine Dion

2. Welcome To The Party - Diplo, French Montana & Lil Pump (prod. Zhavia Ward)

3. Nobody Speak - DJ Shadow feat. Run The Jewels

4. In Your Eyes - Peter Gabriel

5. Take On Me (MTV Unplugged - Summer Solstice) - A-ha

6. If I Could Turn Back Time - Cher

7. 9 to 5 - Dolly Parton

8. All Out Of Love - Air Supply

9. We Belong - Pat Benatar

10. Tomorrow - Alicia Morton

11. Mutant Convoy - Tyler Bates

12. Bangarang (featuring Sirah) - Skrillex