Avengers: Infinity War - una nuova teoria dei fan apre ad uno scenario pazzesco per "Avengers 4"

Di Pietro Ferraro venerdì 4 maggio 2018

Una nuova teoria ipotizza che le morti nel finale di "Avengers: Infinity War" non sono definitive.

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene SPOILER sul finale di Avengers: Infinity War.

Ora che Avengers: Infinity War è finalmente approdato nei cinema, alcuni fan dell'Universo Cinematografico Marvel hanno iniziato a porsi domande sul significato del finale e su come gli eventi del terzo atto di "Infinity War" introduranno quelli di Avengers 4. Ci sono state diverse teorie di fan e alcune appaiono piuttosto sensate, tra queste una nuova teoria che ipotizza che le morti di diversi supereroi viste nel finale di "Infinity War" non sono definitive.

Thanos nella parte finale di "Infinity War" è riuscito a completare il Guanto con tutte le Gemme dell'Infinito, e mentre subisce l'attacco di Thor, che lo colpisce con l'ascia Stormbreaker, utilizza il potere della Gemma dello spazio per teletrasportarsi al sicuro, non prima di aver cancellato Wakanda e metà dell'UCM. In questo scenario vediamo svanire anche Doctor Strange che è l'unico che conosce il futuro e sa che Tony Stark avrà un ruolo cruciale nel prossimo confronto con Thanos.

Un nuova teoria dei fan suggerisce che le azioni di Thanos in realtà non sono il semplice atto malvagio di un folle. Recentemente Stephen McFeely e Christopher Markus, gli sceneggiatori di "Infinity War", hanno definito la storia di Thanos come il viaggio di un eroe, continuando ad avvertire i fan dell'UCM che Avengers 4 non sarà il film che si aspettano. Questa nuova teoria suggerisce che Thanos abbia scatenato un secondo Big Bang, creando dal nulla un secondo universo parallelo in cui sono finiti tutti coloro che abbiamo visto trasformarsi in polvere. Questa teoria prende ancor più corpo se viene letta attraverso le parole di McFeely e Markus, e se si collega al fatto che durante "Infinity War" viene specificato che le Gemme dell'Infinito sono state create durante il Big Bang.

L'utente di Reddit noto come datageek9 ritiene che il futuro dell'UCM dipenderà dalla tecnologia di Tony Stark, consapevolmente salvato da Doctor Strange in previsione di un tentativo di connettere i due universi paralleli. Inoltre datageek9 sottolinea che Ant-Man 2 è il prossimo film dell'UCM ad uscire e che nel film ci sarà un incursione nel Regno Quantico, dimensione che potrebbe avere qualcosa a che fare con la ricerca di questo universo parallelo dove metà dell'universo di "Infinity War" è stato spostato. Se ciò fosse vero significherebbe che Avengers 4 sarebbe incentrato sugli Avengers che cercano di trovare la strada del ritorno attraversando un nuovo universo per unirsi al resto dei supereroi scampati a Thanos.

Alcune foto dal set di Avengers 4 hanno messo in risalto la B.A.R.F. (Binarily Augmented Retro-Framing), tecnologia creata a scopi terapeutici da Tony Stark che potrebbe essere utilizzata nel Regno quantico. La prima volta che abbiamo sentito parlare di questa tecologia è stato in "Civil War", dove Tony Stark la stava utlizzando durante una presentazione al Massachusetts Institute of Technology per rivisitare il ricordo dell'ultima volta che aveva visto i genitori Howard e Mary prima della loro morte. Stark in seguito ha spiegato agli studenti riuniti che si sentiva in colpa per la mancanza di rispetto che aveva mostrato ai suoi genitori nella loro ultima conversazione. Il "B.A.R.F." fa affidamento su un impianto installato su un paio di occhiali che si collega all'ippocampo dell'utente, permettendogli di recuperare un dato ricordo traumatico e alterarlo prima di proiettare quella memoria su un'infrastruttura esterna. Attraverso la proiezione alterata, l'utente è in grado di sperimentare, affrontare, elaborare e infine superare esperienze traumatiche.

La teoria di un universo parallelo oltre ad avere un senso, è molto intrigante e si ricollega al "Multiverso" che si è ipotizzato potrebbe essere introdotto in Ant-Man 2 e ad altre due teorie: quella in cui tutti quelli che abbiamo visto morire in "Infinity War" sono in in realtà intrappolati nella Gemma dell'Anima (nei fumetti all'interno della Gemma esiste un regno conosciuto come "Soul World) e le varie teorie su un viaggio nel tempo come escamotage per porre rimedio ai luttuosi eventi di "Infinity War".

