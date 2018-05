Toy Story Land: foto e video della nuova attrazione di Disneyworld

Di Pietro Ferraro sabato 5 maggio 2018

Walt Disney World Florida inaugura un nuovo parco a tema ispirato al classico "Toy Story".

Il 30 giugno il Walt Disney World Florida inugurerà una nuova zona a tema con attrazioni basate sul classico d'animazione Toy Story.

Il parco Toy Story Land includerà sezioni ispirate agli Alieni, ai soldatini verdi di plastica e tutti i personaggi principali della trilogia, Tra le attrazioni anche le montagne russe Slinky Dog Dash ispirate al cane a molla Slinky. Questo "ottovolante" permetterà ai visitatori di stare all'interno di Slinky mentre vengono salutati dal pinguino Wheezy che si esibisce in una vivace versione di "You've Got A Friend In Me" di Randy Newman.

Toy Story Land aggiungerà anche una nuova attrazione interattiva basata sulla camera di Andy insieme ad un ristorante chiamato Woody's Lunchbox che servirà pietanze ispirate ai film. Walt Disney World News ha rivelato alcune immagini che includono ua giostra sulla falsariga delle tazze da tè stile Alice nel Paese delle Meraviglie di Disneyland, che vedrà protagonisti gli alieni verdi a tre occhi vinti da Sid al Pizza Planet.

Immancabili anche i personaggi di Toy Story che si vedranno girovagare per il parco. Buzz Lightyear, Woody e Jessie saranno presenti per incontrare grandi e piccini. Nel parco ci saranno anche il Sergente e i suoi soldatini verdi di plastica che marceranno attraverso il parco, permettendo agli ospiti di interagire in un campo di addestramento per famiglie con pastelli giganti, sfere giganti di Pixar e un'attrazione ispirata al classico gioco per bambini "Simon Dice".

Insieme a Toy Sory Land saranno inaugurate anche zone ispirate a Star Wars (Galaxy’s Edge), una manciata di attrazioni Marvel che arriveranno a Disneyland Paris, e un parco a tema ispirato ad Avatar. Quest'ultima non è una proprietà Disney, ma se l'acquisizione di 20th Century Fox dovesse andare in porto, anche il parco a tema ispirato al blockbuster di James Cameron potrebbe entrare a far parte della catena Disney Parks.

Fonte: WDWNews