Stasera in tv: "Evil Nanny - Una Famiglia in Pericolo" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 5 maggio 2018

Rete 4 stasera propone "Evil Nanny - Una Famiglia in Pericolo" diretto da Jared Cohn e interpretato da Lindsay Elston, Nicole Sterling, Matthew Pohlkamp, Cooper Fontaine, Stephen Barrington e April McCullough.





Cast e personaggi

Lindsay Elston: Jen / Alexa

Nicole Sterling: Fay

Matthew Pohlkamp: Tim

Cooper Fontaine: Allan

Stephen Barrington: Wade

April McCullough: Erica

Bill Devlin: Sam

Parker Six Rimawi: Caleb

Carl Chao: Agente Martinez

Demetrius Stear: Agente Seymour

David Britz: Vern

Gina Hiraizumi: Kayla

Gogo Lomo-David: Walter

Harwood Gordon: Mr. Edwards

Joseph Fernandez: Pete





La trama

Fay è una moglie e una madre che si sta preparando a tornare al lavoro dopo un periodo di pausa. Prima di tornare nel mondo del lavoro, Fay ha bisogno di assumere una tata a tempo pieno per prendersi cura del suo bambino quando lei è via. Il marito di Fay, Tim, è d'accordo nell'assumere qualcuno che aiuti, ma trovare la persona giusta non sarà un compito facile. Determinata a trovare la tata perfetta, Fay sembra aver trovato la persona giusta in Jen, una tata altamente qualificata che sembra avere le giuste competenze per soddisfare tutti i loro bisogni.

Entusiasta di aver finalmente trovato qualcuno che soddisfa le sue aspettative, Fay è sconcertata quando l'inferno si scatena nella sua casa dopo che la cosiddetta tata altamente qualificata, a causa della sua negligenza, mette in pericolo la vita del suo bambino. Per di più Jen comincia ad assumere comportamenti poco consoni al suo ruolo e comincia a sottrarsi alle sue responsabilità. Dal fare festa a comportarsi in modo inappropriato, fino al bere e mancare di rispetto ai padroni di casa, Jen ha chiaramente oltrepassato i limiti, e Fay e Tim sono pronti ad allontare la ragazza ormai chiaramente fuori controllo. Purtroppo la coppia scoprirà che Jen ha trasferito la sua residenza nella loro casa e che la legge impedisce di allontanare l'instabile "tata", che a questo punto trasformerà la vita di Fay e del marito in un vero incubo.





Curiosità e colonna sonora