L'incredibile viaggio del fachiro: trama e foto del film di Ken Scott

Di Pietro Ferraro sabato 5 maggio 2018

L'incredibile viaggio del fachiro: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Ken Scott nei cinema italiani dal 27 giugno 2018.

Il prossimo 27 giugno Notorious Pictures porterà nei cinema italiani L’incredibile viaggio del fachiro, il nuovo film di Ken Scott (Affare fatto, Delivery Man) interpretato da Dhanush, Erin Moriarty, Berenice Bejo, Barkhad Abdi, Laurent Lafitte e Gérard Jugnot.





Dopo la morte della madre, l’indiano Aja parte per Parigi sulle tracce del padre mai conosciuto prima, un prestigiatore parigino recatosi in India ad imparare l’arte dei fachiri. Giunto a destinazione, si rifugia in uno store Ikea affascinato da questo strano mondo così distante dalla sua India. Da qui, inizieranno una serie di disavventure che lo porteranno a girare l'Europa e a trovare l’amore della sua vita. Questa è la storia di come un semplice viaggio può diventare straordinario.

Il film è tratto dal best seller "L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea" di Romain Puèrtolas (ed. Einaudi) uscito in 40 paesi del mondo dopo lo strabiliante successo in Francia (300.000 copie vendute), definito “la risposta europea ad Hollywood Party” ed il capostipite di un nuovo genere: il “fachirocomico”.