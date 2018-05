La Terra Dell'Abbastanza: trailer e poster del film con Max Tortora e Luca Zingaretti

Di Pietro Ferraro sabato 5 maggio 2018

La Terra Dell'Abbastanza: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico dei Fratelli D’Innocenzo nei cinema italiani dal 7 giugno 2018.

Il 7 giugno arriva nei cinema, con Adler Entertainment, il dramma La Terra Dell’Abbastanza, opera prima dei Fratelli D’Innocenzo presentata nella sezione Panorama della 68ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino.

La pellicola racconta di Mirko e Manolo due bravi ragazzi della periferia di Roma, fino al momento in cui guidando a tarda notte investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l’uomo che hanno ucciso è un pentito di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due giovani si sono guadagnati un ruolo, il rispetto e il denaro che non hanno mai avuto.

Il film è interpretato da Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora e Luca Zingaretti.

Fabio e Damiano D’Innocenzo alla loro prima esperienza cinematografica hanno voluto raccontare com’è facile assuefarsi al male.

I due ragazzi protagonisti uccidono involontariamente un uomo e scelgono la via più facile, quella del silenzio, ma i fantasmi di quest’evento non gli lasciano tregua. Così cominciano a corazzarsi dai sensi di colpa. Credono sia più facile accumulare ulteriore carico di disumanizzazione invece che ripulirsi da quanto è accaduto. Al punto da non sentire più niente, coscienza compresa.

La terra dell’abbastanza è distribuito da Adler Entertainment e prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema.