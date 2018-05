Avengers: Infinity War - il regista Joe Russo conferma una teoria legata alla Gemma dell'Anima

Di Pietro Ferraro sabato 5 maggio 2018

Il co-regista di "Avengers: Infinity War" conferma una teoria dei fan legata alla Gemma dell'Anima.

ATTENZIONE!!! L'articolo include importanti SPOILER sul film "Avengers: Infinity War".

Joe Russo, co-regista di Avengers: Infinity War, conferma che nonostante la morte di Gamora per mano di Thanos, lei è ancora viva all'interno della Gemma dell'Anima. "Infinity War" è terminato con metà dell'universo spazzato via ,e con molti supereroi letteralmente svaniti nell'aria, ma sembra ormai assodato che molti di quelle morti saranno in qualche modo invertite in Avengers 4, anche perché tra i caduti ci sono Guardiani della Galassia e Spider-Man che hanno nuovi film in arrivo, senza contare un'improbabile uscita di scena di Black Panther che ha recentemente sbancato il box-office e infranto record.

Attenzione però, non stiamo dicendo che tutte le dipartite di "Infinity War" sono state uno scherzo, Visione, Heimdall e Loki potrebbero essere tra le morti permanenti che i fratelli Russo hanno avvertito i fan dovranno accettare e metabolizzare. Senza dubbio una delle uscite di scena più scioccanti è stata quella di Gamora, la cui morte per mano di Thanos è arrivata inattesa. La scomparsa di Gamora è stata una sorpresa poiché il personaggio è cruciale per i Guardiani della Galassia, e quando James Gunn ha affermato che Gamora sarà una parte importante di Guardiani della Galassia 3 è sorto il dubbio che la morte del personaggio, come la sua sopravvivenza, fossero legate a doppio filo alla Gemma dell'Anima e all'universo in essa contenuto, conosciuto nei fumetti come Soulworld.

Joe Russo ha recentemente parlato di Avengers: Infinity War ad una platea di studenti delle scuole superiori, e durante la chiacchierata si è parlato della location di colore arancione che Thanos visita nel film e in cui incontra una giovane Gamora, location che a quanto sembra è effettivamente un luogo sito all'interno della Gemma dell'Anima.

Sì, è implicito che sia la Gemma dell'Anima. È tutto arancione intorno a loro, quindi dopo aver utilizzato tutta quell'energia con uno schiocco delle dita, si trova all'interno della Gemma dell'Anima e ha un'esperienza fuori dal corpo. Quando entra nella Gemma dell'Anima ha questa sorta di conversazione con la versione più giovane della sua Gamora.

A differenza delle altre Gemme dell'Infinito, la Gemma dell'Anima contiene al suo interno un vero e proprio mondo, una dimensione soprannominata "Soulworld", un luogo apparso per la prima volta nei fumetti nell'albo "The Avengers #7" del 1977. È un luogo in cui si trovano diversi personaggi Marvel, con Gamora e Hank Pym attualmente intrappolati lì in vista dell'evento a fumetti "Infinity Wars" della Marvel. A questo punto a Russo è stato chiesto se anche la Gamora dell'Universo Cinematografico Marvel fosse ancora viva all'interno della Gemma dell'Anima.

In effetti si, lei è lì. E' stato uno sforzo da parte nostra...non ci piacciono i ruoli bidimensionali o villain tridimensionali. Ogni villain può essere un eroe nella sua storia, e per quanto pazzo, brutale e violento possa essere Thanos, è un cattivo più complesso se si riesce ad entrare in sintonia con lui a livello emotivo. Lui tiene ad alcune cose, e non è facile per lui mettere in atto il suo piano poiché c'è un prezzo da pagare. Alla fine dice che gli è costato tutto e l'unica cosa che abbia amato, che era Gamora, ed è per questo che lo abbiamo rimandato lì alla fine del film. Volevamo solo ribadire al pubblico che anche se è un mostro, quelle che prova sono emozioni reali.

I Russo e gli sceneggiatori Markus e McFeely hanno scritto Avengers 3 in primis come un film su Thanos. Il risultato finale è stata una svolta per i film Marvel con il debutto sul grande schermo del miglior villain dell'UCM visto sinora. A questo punto un altro elemento dei fumetti, il Soulworld, è entrato a far parte dell'UCM e quindi Gamora potrebbe essere cruciale per sconfiggere Thanos come parte della trama di Avengers 4. Nei fumetti in realtà è sua sorella Nebula a farlo, ma sembra che la versione UCM della storia sarà un po' diversa.

The Avengers 4 (Titolo non ufficiale) è previsto nei cinema il 3 maggio 2019.

