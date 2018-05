Stasera in tv: "Il Mostro di Cleveland" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 6 maggio 2018

Rete 4 stasera propone Il Mostro di Cleveland (Cleveland Abduction), film drammatico del 2015 diretto da Alex Kalymnios, scritto da Stephen Tolkin e interpretato da Taryn Manning, Raymond Cruz, Pam Grier e Joe Morton.





Cast e personaggi

Taryn Manning: Michelle Knight

Raymond Cruz: Ariel Castro

Samantha Droke: Amanda Berry

Katie Sarife: Gina DeJesus

Pam Grier: Carla

Joe Morton: Agent Solano





La trama

Il film racconta la vera storia di Michelle Knight (Taryn Manning), una mamma single di 21 anni la cui vita è diventata un incubo dopo il suo rapimento avvenuto a Cleveland per mano di Ariel Castro (Cruz), che l'ha tenuta prigioniera nella sua casa per oltre 11 anni. Castro in seguito ha rapito anche due adolescenti, Amanda Berry (Samantha Droke) e Gina DeJesus (Katie Sarife), e le ha imprigionati insieme a Michelle. Quando Berry rimase incinta del figlio di Castro, fu Michelle a far nascere il suo bambino. Nonostante abbia sopportato più di un decennio di brutalità, lo spirito di Michelle non si è piegato. Il 6 maggio 2013, Michelle è stata salvata dalla casa che era la sua prigione, e alla fine gli è stata data la possibilità di riprendersi la sua vita.





Note sul film