The Witch: l'action figure Funko del caprone infernale "Black Phillip"

Di Pietro Ferraro domenica 6 maggio 2018

Il caprone "Black Phillip" dell'horror The Witch diventa un'action figure FUNKO.

Funko ha deciso di far felici i fan dell'horror The Witch con una nuova action figure della linea Pop! che ritrae "Black Phillip". Si parliamo proprio del caprone nero che nel film in realtà è la forma animale assunta da Satana che nel film tormenta una famiglia cristiana di una comunità puritana.

La figure "The Black Phillip" è stata recentemente annunciata da Funko ed è già disponibile in pre-ordine. Non esiste una data di uscita definitiva, ma Funko ha intenzione di renderla disponibile entro agosto di quest'anno. La figura di "Black Phillip" è caratterizzata da occhi dorati, sangue sulle sue corna e una mela. Il caprone è anche ritratto eretto su due zampe per un surplus di inquietante.

Robert Eggers, regista di The Witch, inizialmente era molto sorpreso dalla popolarità di Black Phillip poiché durante la stesura della sceneggiatura si era cercato di minimizzare la presenza del caprone nel film per poi svelarne la reale natura nel finale. Eggers ha vinto il premio come miglior regista alla premiere del Sundance del 2015 con The Witch e la fama di Black Phillip è andata crescendo dall'uscita del film che ricevuto il plauso della critica e ha incassato oltre 40 milioni di dollari, a fronte di un budget di 3 milioni.

Nella vita reale il vero nome di Black Phillip è Charlie e vive in una fattoria nel nord dell'Ontario, che non è molto lontano da dove è stato girato The Witch. Da allora si è ritirato a vita privata e trascorre la maggior parte dei suoi giorni mangiando e passeggiando per la fattoria inconsapevole della sua fama. Robert Eggers ha raccontato che durante la preparazione del film un addestratore di animali gli aveva mostrato un mucchio di foto di diverse capre, ma Charlie si è distinto per le sue corna massicce e perché si avvicinava di più a quello che aveva in mente per "Black Phillip".

Girare con "Black Phillip" alias Charlie sul set di The Witch non è stata una passeggiata poichè a quanto racconta Robert Eggers, la capra dormiva quando si dovevano girare le sue scene e correva come un matto quando lo voleva calmo e immobile. Inoltre il vivace caprone durante le riprese ha tentatodi incornare il protagonista Ralph Ineson e ha persino cuasato la rottura di alcune costole durante una scena di aggressione. Charlie ad un certo punto era diventato talmente indisciplinato da costringere la produzione a realizzare un pupazzo da utilizzare in alcune scene poiché Eggers non voleva usare CG per "Black Phillip". Nessuno quindi poteva immaginare che il capriccioso caprone avrebbe guadagnato così tanta popolarità da meritare una sua action figure.

