Screen Gems ha acquisito i diritti sulla vita dell'esorcista padre Gabriele Amorth

Di Pietro Ferraro domenica 6 maggio 2018

Screen Gems ha acquisito i diritti esclusivi sulla vita di padre Gabriele Amorth, il celebre esorcista italiano.

La Screen Gems sussidiaria di Sony Pictures ha acquisito i diritti esclusivi sulla vita di padre Gabriele Amorth, il celebre prete che ha eseguito per il Vaticano oltre 70.000 esorcismi dal 1986 al 2007. Fanno parte dell'accordo siglato anche i diritti dei suoi due romanzi bestseller internazionali "Un esorcista racconta" e "Nuovi racconti di un esorcista".

Padre Amorth, che è scomparso nel 2016, ha lasciato dietro di sé una raccolta di resoconti dettagliati sulle sue battaglie contro il diavolo e gli esorcismi eseguiti in tutto il mondo.

Io paura di Satana? È lui che deve avere paura di me: io opero in nome del Signore del mondo. E lui è solo la scimmia di Dio.

A padre Amorth è stato recentemente dedicato anche un documentario dal titolo The Devil and Father Amorth, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia nel 2017 e diretto da William Friedkin regista del cult horror L'esorcista.

Celebri le battaglie di padre Amorth contro tutto ciò che poteva celare influenze demoniache tra cui il mondo magico di Harry Potter, le carte da gioco di Yu-Gi-Oh!, la festa di Halloween descritta come una "trappola del demonio", senza dimenticare pubblicità, spettacoli e giochi televisivi.

Harry Potter porta alla magia e, quindi, porta al male. Anche in Harry Potter il demonio ha agito in maniera nascosta e furba, sotto forma di poteri straordinari, magie, maledizioni [...] Pratiche orientali apparentemente innocue come lo yoga sono subdole e pericolose. Pensi di farle per scopi distensivi ma portano all'induismo. Tutte le religioni orientali sono basate sulla falsa credenza della reincarnazione.

Questa acquisizione darà a Screen Gems l'opportunità di creare un franchise di genere sulla scia di Amityville Horror, The Haunting In Connecticut e l'acclamata serie The Conjuring basata sui casi di Ed e Lorraine Warren.

A bordo come produttore ci sarà Michael Patrick Kaczmarek, che ha lavorato anni per acquisire i diritti sulla vita di Amorth, gli scritti personali e i fascicoli dei suoi casi. Edward Siebert presidente di Loyola Productions, S.J. e Jeff Katz ex dirigente di New Line e Fox e attualmente conduttore presso ESPN saranno produttori esecutivi. Katz sta scrivendo una sceneggiatura basata su un suo trattamento. Eriq Paquette supervisionerà il progetto per Screen Gems.

Fonte: Deadline