Transfert: trailer del thriller psicologico di Massimiliano Russo

Di Pietro Ferraro lunedì 7 maggio 2018

Dopo la presentazione in anteprima nazionale al RWF (Roma Web Fest), il 10 maggio arriva nelle sale italiane Transfert, il thriller psicologico diretto da Massimiliano Russo, prodotto da Change of (he)Art.

Attraverso una molteplicità d’intrighi psicologici e una lunga serie di colpi di scena, l'opera prima “Transfert” racconta la storia di Stefano, un giovanissimo psicoterapeuta che si confronta con acume, empatia ma anche grande inesperienza con i suoi primi pazienti.

Nell’uso metariflessivo della psicoterapia come mezzo per l’evoluzione e lo sviluppo della trama, “Transfert” vuole mettere in luce la sfaccettata problematicità della pratica terapeutica, servendo allo spettatore un’avvincente sfida intellettuale nella quale ogni elemento concorre alla creazione di uno schema simbolico e metaforico che culmina nello specchio come oggettivizzazione del transfert, dinamica inconscia sulla quale si fonda l’articolazione dell’omonima opera.

Transfert è interpretato da Alberto Mica, Massimiliano Russo, Paola Roccuzzo, Clio Scirà Saccà. Rosario Pizzuto, Enrico Sortino, Rossella Cardaci, Viviana Militello, Salvatore Musumeci, Aldo Toscano, Luisa Ippodrino e Matteo Martorana.





Il transfert (o traslazione) è un meccanismo mentale per il quale l'individuo tende a spostare schemi di sentimenti, emozioni e pensieri da una relazione significante passata a una persona coinvolta in una relazione interpersonale attuale. Il processo è largamente inconscio ovvero il soggetto non comprende completamente da dove si originino tali sentimenti, emozioni e pensieri. Il transfert è fortemente connesso alle relazioni oggettuali della nostra infanzia e le ricalca.

Il team che ha supportato Massimiliano Russo dietro le quinte include Simone Raeli (Fotografia), Lucia Pisana (Scenografia), Rosy Bellomia (Costumi), Renata Coco (Trucco), Aurora Tilaro (Segretaria d’edizione) e Ray Hermanni Lewis e Giulio Fodale (Musiche originali).