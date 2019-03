Darlin': primo trailer del sequel horror di "The Woman"

Di Pietro Ferraro sabato 9 marzo 2019

Darlin': video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Pollyanna McIntosh.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di Darlin', il film horror scritto, diretto e interpretato da Pollyanna McIntosh, già protagonista del disturbante cult The Woman di cui "Darlin'" è il sequel.

In questo sequel un'adolescente selvaggia viene presa in cura da un'istituzione cattolica e preparata per la sua Prima Comunione. "Darlin" riprende 10 anni dopo gli eventi di "The Woman", quando il personaggio di McIntosh è fuggita con l'allora giovane Darlin. Ora Darlin è in una struttara cattolica per ragazze mentre la Donna del film originale risiede in un accampamento di senzatetto.

Il cast comprende anche Lauryn Canny (1.000 Times Good Night, Amber), Bryan Batt (Mad Men, 12 anni schiavo), Nora-Jane Noone (The Magdalene Sisters, The Descent, Brooklyn) e come McIntosh altri tre attori della serie tv The Walking Dead, Cooper Andrews, Sabrina Gennarino e Thomas Francis Murphy.

"Darlin'" è una produzione di Hood River Entertainment con Andrew van den Houten produttore e Lucky McKee (regista di "The Woman) e il compianto Jack Ketchum come produttori esecutivi.

Fonte: Entertainment Weekly

Darlin': Pollyanna McIntosh debutta alla regia con il sequel dell'horror "The Woman"

L'horror di culto The Woman di Lucky McKee, che nel 2011 scioccò il Sundance Film Festival, avrà un sequel dal titolo Darlin' che vedrà alla regia l'attrice Pollyanna McIntosh, memorabile protagonista dell'originale e nota per il ruolo di Jadis nella serie tv The Walking Dead.

Darlin' proseguirà lo scioccante racconto iniziato con The Woman che Lucky McKee aveva realizzato con la collaborazione del celebre scrittore horror Jack Ketchum adattando un racconto di quest'ultimo.

In The Woman un padre di famiglia con la passione della caccia durante una delle sue incursioni nel bosco in cerca di selvaggina incrocia una donna (Pollyanna McIintosh) dall’aspetto selvaggio che a prima vista sembra essere cresciuta allo stato brado. Chris la catturerà e la incatenerà nella sua cantina dove insieme alla sua famiglia prenderà l’impegno di civilizzarla, ma ben presto la situazione gli sfuggirà di mano e sarà la sua famiglia a pagarne le conseguenze.

The Woman si è rivelato un vero colpo di fulmine, un'esperienza brutale in cui il concetto di famiglia viene violentemente scardinato per portare alla luce una società odierna in lento stato di decomposizione.

Polyanna McIntosh oltre a debuttare alla regia con Darlin' riprende il ruolo interpretato nell'originale affiancata da Lauryn Canny (1,000 Times Good Night, Amber), Bryan Batt (Mad Men, 12 anni schiavo) e Nora-Jane Noone (The Magdalene Sisters, The Descent, Brooklyn). Il cast è completato da altri volti noti della serie tv The Walking Dead: Cooper Andrews, Sabrina Gennarino e Thomas Francis Murphy.

Il sito THR riporta una sinossi ufficiale di Darlin'.





Trovata in un ospedale cattolico in condizioni terribili, l'adolescente selvaggia Darlin' viene portata in una casa di cura gestita dal Vescovo e dalle sue devote suore, dove dovrà essere riabilitata e trasformata in una "brava ragazza" come esempio del miracoloso lavoro della Chiesa. Ma Darlin' ha un segreto più oscuro dei "peccati" con cui viene minacciata e non è da sola. La donna che l'ha cresciuta, ugualmente feroce e selvaggia, è sempre presente nell'oscurità della psiche di Darlin' ed è determinata ad aiutarla, non importa chi cerchi di intralciarla.

Pollyanna McIintosh ha commentato il suo debutto alla regia.

Sono entusiasta di presentare "Darlin'" in un momento in cui il pubblico mostra il suo amore per l'introspezione e l'horror viscerale a sfondo sociale e ha fame di voci femminili. Con "Darlin'" sono stata benedetta con un cast e una troupe di talento, incluse le nostre protagoniste femminili, il direttore della fotografia, il location scout e il montatore, che si sono tutti approcciati al progetto con grande passione. Sarà un onore mostrare il loro duro lavoro, che ha reso il film la festa che è, e presentare l'enorme talento della giovane star Lauryn Canny ad un nuovo pubblico.

Darlin' sequel di The Woman e del precedente Offspring, è una produzione di Hood River Entertainment con Andrew van den Houten, Lucky McKee e Jack Ketchum a bordo come produttori esecutivi. Il film sarà presentato al Marché du Film del Festival di Cannes 2018.

Fonte: THR