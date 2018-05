Avengers: Infinity War - svelate le ultime parole di un personaggio morto nel finale (spoiler)

Di Pietro Ferraro lunedì 7 maggio 2018

Svelata la toccante battuta finale pronunciata da un personaggio morto nel finale di "Avengers: Infinity War".

ATTENZIONE!!! L'articolo include importanti SPOILER sul finale di "Avengers: Infinity War".

James Gunn conferma l'ultima frase pronunciata da Groot in Avengers: Infinity War, e rende il finale ancora più straziante. Thanos alla fine ha raggiunto il suo scopo cambiando sostanzialmente gli equilibri dell'Universo Cinematografico Marvel. Con un semplice schiocco delle dita il Titano Pazzo ha spazzato via metà della popolazione dell'universo. Le vittime potrebbero andare ben oltre ciò che è stato rivelato nel film, ma i momenti immediatamente successivi all'azione finale di Thanos hanno mostrato che molti dei più grandi eroi dell'UCM sono letteralmente svaniti.

Avengers: Infinity War - il regista Joe Russo conferma una teoria legata alla Gemma dell'Anima Svelato ufficialmente il destino di uno dei personaggi morti alla fine di "Infinity War" e che ritroveremo in "Avengers 4".

Anche se le morti di "Infinity War" potrebbero non essere tutte definitive, l'impatto emotivo è stato senza dubbio efficace. Tra le dipartite più toccanti ci sono state quelle del Peter Parker di Tom Holland e di Groot, ma ora James Gunn, regista dei film dei Guardiani della Galassia, rivela un elemento che aggiunge pathos all'emozionante finale di "Infinity War".

Su Twitter un fan di Avengers: Infinity War ha chiesto a James Gunn cosa volesse realmente dire la battuta "Io sono Groot" pronunciata da un Groot morente. Anche se il pubblico non conosce mai veramente cosa dice Groot nei film, ci sono versioni delle sceneggiature che traducono le battute di Groot anche per permettere al doppiatore di impostare la pronuncia e l'inflessione. Nel finale di "Infinity War", mentre Groot lentamente svanisce, Rocket si avvicina a lui, e Groot gli dice: "Papà".

Groot guardando Rocket come suo padre e poi riferendosi direttamente a lui come tale conferma un cambio della dinamica dei due personaggi da compagni di avventura nel primo film a una dinamica padre/figlio, iniziata in Guardiani della Galassia 2 con Baby Groot e culminata in "Infinity War" con un Groot adolescente.

Tutti si aspettano che Groot e la maggior parte degli altri eroi scomparsi in qualche modo torneranno in Avengers 4 e a quel punto si potrà esplorare questa nuova dinamica con il burbero Rocket.

Avengers 4 uscirà nei cinema il 3 maggio 2019, preceduto da Captain Marvel (8 marzo 2019) e seguito da Spider-Man: Homecoming 2 (5 luglio 2019).

