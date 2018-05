Peter Rabbit 2 uscirà il 7 febbraio 2020

Di Federico Boni lunedì 7 maggio 2018

Campione d'incassi in tutto il mondo, Peter Rabbit tornerà al cinema nel 2020.

Peter Rabbit: nuove clip in in italiano, locandine e speciale Savino doppia 'Peter Coniglio' L'amato "Peter Coniglio" di Beatrix Potter approda al cinema il 22 marzo 2018 in un mix di animazione e live-action. Incassati 326,725,343 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati appena 50, in casa Sony hanno deciso. Peter Rabbit 2 si farà. Parola dell'Hollywood Reporter.

Will Gluck tornerà a sceneggiare e a dirigere anche il capitolo 2, annunciato in sala per il 7 febbraio del 2020. Un successo travolgente, quello del simpatico coniglietto, in grado di battere persino Paddington, fermatosi a quota 268,047,808 dollari nel 2015.

Interpretato da Domhnall Gleeson e Rose Byrne, il primo capitolo vedeva l'eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori scontrarsi con Mr. McGregor, a causa dell’affetto da contendersi della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali. A completare il cast Margot Robbie, Elizabeth Debicki e Daisy Ridley, in qualità di doppiatrici.

Fonte: Comingsoon.net