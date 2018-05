A Simple Favor - Un piccolo Favore di Paul Feig, il teaser trailer e il curioso lancio social di Blake Lively

Di Federico Boni lunedì 7 maggio 2018

Un mistery thriller per Paul Feig. A Simple Favor.

Archiviato il reboot al femminile di Ghostbusters, Paul Feig prepara il ritorno in sala con A Simple Favor, adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Darcey Bell, edito in Italia da Rizzoli. Sceneggiato dallo stesso Feig e in arrivo in Italia con Leone Film Group, il film è stato 'lanciato' da una curiosa campagna social della sua protagonista, Blake Lively.

L'ex diva di Gossip Girl ha cancellato tutti i post del suo profilo Instagram per poi eliminare, uno dopo l’altro, anche tutti i profili da lei seguiti. Persino quello del marito Ryan Reynolds. In compenso Blake ha iniziato a seguire 38 profili, tutti appartenenti a persone con lo stesso nome: Emily Nelson. Ma chi è Emily Nelson? Ovviamente la protagonista del mistery thriller ricco di imprevisti e colpi di scena, che vede Anna Kendrick, Henry Golding e Rupert Friend completare il cast.

La trama? Tutto ha inizio con un piccolo favore tra madri. «Puoi passare tu a prendere Nicky?» chiede Emily alla sua migliore amica, Stephanie. E Stephanie, mamma di Miles, è felice di dare una mano, guidata dall’urgenza di essere utile, di sentirsi in qualche modo importante per gli altri. Quel giorno però Emily non torna a prendere suo figlio, e non risponderà alle telefonate, né ai messaggi. Stephanie, preoccupata, smarrita, si avvicina al marito della sua amica, Sean, gli sta accanto e si prende cura di lui e del bambino. E col passare dei giorni si innamora. Poi la notizia. Un corpo è stato ritrovato nelle acque del lago, e la polizia conferma: si tratta di Emily. Suicidio, il caso è chiuso. Ma è davvero così? Presto, Stephanie si renderà conto che niente è come sembra, e dietro l’amicizia, l’amore, o anche la semplicità di un piccolo favore, si nascondono invece una mente subdola e un disegno perverso e diabolico.