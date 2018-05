Uma Thurman tornerebbe a lavorare con Quentin Tarantino anche dopo l'incidente di Kill Bill

Di Federico Boni lunedì 7 maggio 2018

Uma Thurman non porta rancore. 15 anni dopo l'incidente sul set di Kill Bill, l'attrice è disposta a tornare a lavorare con Quentin Tarantino.

Kill Bill 3, Uma Thurman confessa: 'spero che Tarantino non mi chieda di girarlo. Ma sarei pronta' ''L'ho implorato di annunciare ufficialmente che Kill Bill 3 non si farà ma lui si rifiuta'. Uma Thurman parla di Quentin Tarantino Uma Thurman e Quentin Tarantino potrebbero tornare a lavorare insieme, 15 anni dopo quell'incidente automobilistico sul set di Kill Bill che vide i due arrivare ai ferri corti. Mesi fa, nel pieno della protesta #MeToo, l'attrice rivelò quanto accaduto nel corso delle riprese, costringendo di fatto il regista a chiederle pubblicamente scusa. All'epoca Quentin la obbligò a guidare una sgangherata auto sulle strade messicane, contro la sua volontà, fino allo scontro frontale che le causò non pochi problemi fisici.

Intervistata da Entertainment Tonight, Uma ha comunque confessato di non portare rancore nei confronti dell'ex compagno.

«Se scrivesse una parte meravigliosa e fossimo entrambi sulla stessa lunghezza d'onda al riguardo, sarebbe qualcosa di speciale». «Abbiamo litigato per anni. Ma quando conosci qualcuno così bene, così come io conosco lui da 25 anni, che hanno portato a incredibili collaborazioni creative...».

Un portone tutt'altro che chiuso, da parte della Thurman, da 15 anni sofferente proprio a causa di quell'incidente.

«Quell’incidente mi ha lasciato in eredità dei problemi al collo. Ero furiosa a causa di come venni trattata. Ma ciò non vuol dire che io non tenga a una persona con cui ho un rapporto da 25 anni. Sono una donna che ha il pregio di saper perdonare. Tutti possiamo sbagliare. L’incidente di per sé è stato sbagliato, ma ho già provato a spiegare che è stato l’ambiente attorno ad avermi ferita maggiormente».

Oltre ai due Kill Bill, Uma Thurman ha girato al fianco del regista anche Pulp Fiction.