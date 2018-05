Rambo V, Sylvester Stallone conferma l'imminente via alle riprese

Di Federico Boni lunedì 7 maggio 2018

Rambo 5 si farà. La conferma di Sylvester Stallone.

10 anni dopo John Rambo, ci siamo. Secondo quanto riportato da Screen Daily e Deadline, la Millennium Films sarebbe ormai pronta per girare il 5° capitolo della celebre saga. Rambo V. Riprese pronte a partire nel mese di settembre, tra Londra, Bulgaria e Canarie. Protagonista indiscusso, ovviamente, Sylvester Stallone, che via social ha confermato i rumor:

'Qualcosa di spettacolare sta per accadere'.

Matt Cirulnick (Absentia) ha scritto la sceneggiatura, con Avi Lerner e Kevin King allo script. Sconosciuto il nome del regista. La Millennium aveva precedentemente pianificato un reboot di Rambo con l'israeliano Ariel Vroman (The Iceman, Criminal) dietro la macchina da presa e Brooks McLaren allo script. Si ambiva a riadattare il romanzo originale di David Morrell. Colpa, si fa per dire, dello stesso Sly, che aveva più volte dichiarato di sentirsi troppo vecchio per ripredere il ruolo. Ma così non sarà. A 71 anni suonati, Stallone tornerà ad essere Rambo.

Nel 2008 l'attore scrisse e diresse John Rambo, costato 50 milioni e in grado di incassarne 113 in tutto il mondo. Nel 5° capitolo Stallone dovrebbe andare alla disperata ricerca della nipote di un'amica, scomparsa dopo aver oltrepassato i confini messicani.

Fonte: Comingsoon.net