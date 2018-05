Come ti ammazzo il bodyguard 2, tornano Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson

Di Federico Boni lunedì 7 maggio 2018

Dopo il boom del primo capitolo, Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson tornano sul set per girare The Hitman's Bodyguard 2.

Come ti ammazzo il bodyguard: nuova clip in italiano Un bodyguard e un killer professionista costretti ad allearsi per salvare la pelle - Al cinema dal 5 ottobre 2017. Costato 30 milioni di dollari, The Hitman's Bodyguard ne ha incassati ben 177 in tutto il mondo, mantenendo la vetta del box office americano per 3 weekend. Un'autentica sorpresa per la pellicola diretta da Patrick Hughes, che non a caso andrà incontro ad un sequel. Parola dell'Hollywood Reporter, secondo cui la Millennium Films avrebbe fatto partire i lavori per il capitolo due. Tra le poche notizie trapelate abbiamo la conferma nel cast di Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Patrick Hughes tornerà probabilmente a dirigere il sequel, che al momento non dispone ancora di una sceneggiatura. Come ti ammazzo il bodyguard, questo il titolo italiano del primo capitolo, è stato sceneggiato da Tom O'Connor, ovviamente pronto a firmare anche la sceneggiatura del sequel. Non è chiaro se anche Salma Hayek tornerà della partita.

Nel film del 2017 avevamo la guardia del corpo più ambita al mondo assunta per proteggere il killer più ricercato al mondo. Una strana coppia chiamata a difendersi dagli attacchi di Vladislav Dukhovich, dispotico dittatore di un piccolo stato dell’Europa dell’Est.

Al mercato del Festival di Cannes Come ti ammazzo il bodyguard 2 è già in vendita, con dei poster marchiati da questa frase di lancio: “The Good. The Bad. And the Batsh*t cray". La Millennium ha anche diversi altri sequel in produzione, ovvero The Expendables 4, Rambo V, Angel Has Fallen e Mechanic 3.

Fonte: Comingsoon.net