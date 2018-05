The Toxic Avenger 5: Lloyd Kaufman parla del sequel Troma e conferma il remake di The Toxic Avenger

Di Pietro Ferraro martedì 8 maggio 2018

Lloyd Kaufman di Troma conferma "The Toxic Avenger 5" e il remake di "The Toxic Avenger".

E' ufficiale The Toxic Avenger 5 si farà. The Toxic Avenger aka Il Vendicatore Tossico ha fatto il suo debutto nel lontano 1984 e si è rivelato un franchise piuttosto longevo grazie ad un seguito di culto. I film low-budget della serie sono prodotti da Troma Entertainment, famosa per i loro film indipendenti ad alto tasso di sequenze splatter, nudità e demenzialità. Lloyd Kaufman di Troma ha recentemente confermato che un quinto film di Toxic è ancora in arrivo.

Lloyd Kaufman in una recente intervista con SFX Magazine ha rivelato alcuni dettagli su The Toxic Avenger 5. Non ci sono previsioni di uscita poiché alla Troma stanno ancora lavorando per trovare finanziamenti, ma la sceneggiatura è pronta, e Kaufman sembra piuttosto entusiasta di ciò che hanno realizzato.

Sta sicuramente arrivando, il problema è che abbiamo bisogno di distribuire il nuovo film Troma, "Shakespeare's Shitstorm", che è la nostra versione de "La Tempesta", nei cinema e in DVD, in modo che possiamo mettere insieme un po' di soldi per questo. Il nuovo film di Toxic Avenger, molto ambizioso, è completo e si concentrerà sui due figli di Toxie che, 20 anni dopo la quarta parte, sono cresciuti e uno si è trasformato in un essere molto strano [ride].

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di The Toxic Avenger 5 è stato nel 2011, quando sono circolate notizia di riprese in corso. In realtà alcune riprese hanno avuto luogo, in quanto all'epoca erano circolate alcune foto dal set. Lemmy dei Motorhead aveva un ruolo nel film, ma nel frattempo il musicista è morto. Non è noto se Troma abbiano girato il suo cameo durante quelle prime riprese. A quel tempo la figlia di Lloyd Kaufman, Charlotte Kaufman, e Suzi Lorraine di Scrivimi una canzone, erano le protagoniste "umane", ma non è stato confermato.

L'ultima apparizione del bizzarro supereroe Troma risale a Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV del 2000. Secondo Lloyd Kaufman il quinto film di Toxic Avenger avrà un budget di soli 100.000$.

I fan possono aspettarsi azione low-budget con il solito mix di ragazze, interiora e raccapricciante gore. Toxie questa volta andrà a Chernobyl. Il film costerà solo 100.000$, ma penso che sarà il migliore della serie. Ho lavorato con il regista di "Guardiani della Galassia" James Gunn e il copione che abbiamo per The Toxic Avenger 5 è il migliore che ho letto. Mostra Toxie che combatte i burocrati e gli odiosi personaggi ricchi che stanno danneggiando la gente di Tromaville.

A quanto riferisce Kaufman, il regista James Gunn avrebbe lavorato alla sceneggiatura di Toxic Avenger 5, cosa probabile visto che i due sono amici di lunga data, con Gunn che ha iniziato la sua carriera come regista con la Troma, lavorando a numerosi film tra cui Tromeo and Juliette e Terror Firmer e in veste di ghostwriter al libro di Kaufman "All I Need to Know About Filmmaking I Learned from the Toxic Avenger". Gunn ha avuto anche un ruolo in Toxic Avenger 4 e Lloyd Kaufman un cameo in Guardiani della Galassia. Kaufman ha anche accennato a Conrad Vernon che sta lavorando ad un remake di The Toxic Avenger, anche questo progetto è confermato e Kaufman sembra piuttosto ottimista al riguardo.

Conrad Vernon, che ha diretto "Shrek 2" e "Sausage Party", ho parlato con lui e conosce tutti i film Troma ed è un grande fan. Penso che capisca davvero "The Toxic Avenger" e credo che porterà una sensibilità da fumetto al progetto. Sarà il suo primo film live-action e speriamo che inizi a girare al più presto.

The Toxic Avenger ha generato anche una serie a fumetti Marvel, una serie d'animazione dal titolo Toxic Crusaders e due musical: Toxic Avenger: The Musical del 2004 e Toxic Avenger: The Musikill del 2005. Attualmente non sono state comunicate date di uscita ufficiali per The Toxic Avenger 5 e il remake di The Toxic Avenger.

Fonte: SFX Magazine