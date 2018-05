Solo: Ron Howard annuncia il primo tema musicale di Star Wars dedicato a Chewbacca

Di Pietro Ferraro martedì 8 maggio 2018

Solo: Ron Howard annuncia che per la prima volta nella storia di Star Wars l'amato Chewbacca avrà il suo tema musicale.

Dopo oltre 40 anni Chewbacca ha finalmente ottenuto un suo tema musicale, grazie al compositore John Powell che ha curato la colonna sonora di Solo: A Star Wars Story. Ron Howard ha utilizzato Twitter per una chiacchierata in diretta con i fan. Durante questo "botta e risposta" con i fan, il regista ha rivelato è che il compositore John Powell ha scritto un tema ispirato all'amato Wookiee per la prima volta nella storia di Star Wars.

Quando gli è stato chiesto come è stato lavorare con John Powell, rispetto ad altri compositori con i quali ha lavorato nel corso degli anni, Ron Howard ha dichiarato che Powell gli era stato raccomandato del compositore di Star Wars, John Williams, insomma un vero e prorio timbro di garanzia. Howard ha anche parlato della scrittura del tema musicale di Han Solo che ascolteremo in Solo: A Star Wars Story.

Lo stesso John Williams ha suggerito che John Powell sarebbe stato un grande candidato non solo nell'utilizzare i classici temi di Star Wars, ma anche per il nuovo tema che lo stesso John Williams ha scritto per Han Solo. John Powell ha scritto molti grandi temi, tra cui il primo tema musicale per Chewbacca.

Ron Howard ha rivelato anche che Chewbacca e il giovane Han Solo non sono immediatamente migliori amici in "Solo". Al regista è stato chiesto di descrivere "l'amicizia" tra Han e Chewbe, e Howard ha accennato ad un primo incontro un po' difficile. Il regista sostiene anche che parte del film sarà dedicata proprio alla costruzione della loro relazione.

Questa è la storia della loro relazione, non è subito un'amicizia. Quando si incontrano per la prima volta, non siamo sicuri di come potrebbe andare l'intera faccenda.

Un fan ha chiesto a Ron Howard di come "Solo" differisca dagli altri film della serie, e Howard ha risposto che è possibile vedere questo film senza aver visto nessuno dei film precedenti. Howard ha anche rivelato che si tratta di un giovane Han Solo che cerca di definire se stesso. Al regista è stato anche chiesto di descrivere il personaggio di Qi'ra in 5 parole o meno.

Forte, intelligente, ambiziosa, complicata, bella e...pericolosa, Uh sono sei, ma non voglio rinunciare a nessuna.

Solo sarà presentato in anteprima questa settimana al Festival di Cannes e poi approderà nelle sale italiane il 23 maggio.

Fonte: Star Wars