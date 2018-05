The Cow, Ewan McGregor per il remake Usa de La vacca e il prigioniero

Di Federico Boni martedì 8 maggio 2018

Ewan McGregor ritrova Marc Forster.





Ewan McGregor sarà il protagonista di The Cow di Marc Forster, remake Usa della commedia francese La vacca e il prigioniero, comedy tratta da un romanzo di Jacques Antoine nel 1959 portata al cinema da Henri Verneuil. WestEnd Films presenterà la pellicola al mercato del Festival di Cannes, con Forster che ha opzionato i diritti di remake più di dieci anni fa. Il regista ritroverà McGregor per la 3° volta dopo Stay, uscito nel 2005, e l'imminente Christopher Robin della Disney.

Co-sceneggiato da Bill Prady, co-creatore di The Big Bang Theory, The Cow andrà incontro alle riprese questo autunno, con Linda Lichter, Forster, Eric Kopeloff, Renee Wolfe e Ludi Boeken produttori.

McGregor sarà Charlie Granger, pilota statunitense che entra a far parte della Royal Air Force britannica. Abbattuto in Germania e reso prigioniero, sfrutta una mucca, Marguerite, per scappare indenne dalla fattoria, in direzione Francia, distante circa 200 miglia. Un epico viaggio che si protrae per settimane, con situazioni al limite del grottesco.

Fonte: Comingsoon.net