Blockers - Giù le mani dalle nostre figlie: trailer italiano della commedia con John Cena

Di Pietro Ferraro martedì 8 maggio 2018

Blockers: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di nei cinema italiani dal 17 maggio 2018.

Il 17 maggio arriva nei cinema italiani con Universal Pictures la commedia Blockers - Giù le mani dalle nostre figlie. La storia è incentrata su tre genitori che scoprono il patto stretto dalle loro figlie per perdere la verginità al ballo della scuola, mentre ordiscono un'operazione segreta di una notte per impedire alle determinate adolescenti di riuscire nell'intento.

Leslie Mann (Tutte contro lui - The Other Woman, Questi sono i 40), Ike Barinholtz (Cattivi Vicini, Suicide Squad) e John Cena (Un disastro di ragazza, Sisters) sono i tre genitori che cercano di impedire alle loro figlie di fare sesso al ballo. Il cast comprende anche Sarayu Blue nei panni di Marcie, moglie del Mitchell di John Cena; Geraldine Viswanathan nel ruolo di Kayla, la figlia di Mitchell; Kathryn Newton è Julie, figlia della Lisa di Leslie Mann e Gideon Adlon nei panni di Sam, figlia dell'Hunter di Ike Barinholtz. Il cast di supporto è completato da Colton Dunn, Graham Phillips e Ramona Young.

Il film segna il debutto alla regia di Kay Cannon, sceneggiatrice di tutti e tre i film di Pitch Perfect. Cannon anche lavorato come autrice e produttore della sitcom 30 Rock e ha scritto episodi di New Girl e Cristela. Più recentemente ha anche creato la nuova serie Girlboss di Netflix liberamente ispirata alla vita di Sophia Amoruso fondatrice di "Nasty Gal".

Blockers è entrato in sviluppo nel 2013, all'epoca designati alla regia c'erano Hayden Scholossberg e Jon Hurwitz (i film di "Harold & Kuma"r). Scholossberg e Hurwitz hanno passato la mano per quanto riguarda la regia, ma sono rimasti a bordo come produttori e co-autori della sceneggiatura con i fratelli Brian & Jim Kehoe e Eben Russell. La commedia è prodotta anche da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver, con la loro Point Grey Pictures (Cattivi vicini, Facciamola finita) e Chris Fenton (47 Ronin) di DMG Entertainment. Nathan Kahane e Joseph Drake (Man in the Dark, Juno) di Good Universe sono produttori esecutivi con Chris Cowles (Collide) di DMG, Josh Fagen, Dave Stassen e Jonathan McCoy.