Bad Boys 3: emersi primi dettagli sulla trama

Di Pietro Ferraro martedì 8 maggio 2018

Emersi online primi dettagli sull'annunciato terzo film della serie action "Bad Boys".

Emersi online i primi dettagli sulla trama di Bad Boys 3 che accennano a ciò che potrebbe accadere quando Will Smith e Martin Lawrence finalmente si riuniranno. Bad Boys è stato il film che di fatto ha lanciato sia Smith che Lawrence che sullo schermo hanno dato vita ad un consolidata coppia da "buddy cop".

Dopo il successo del primo film diretto da Michael Bay, con un incasso di 141 milioni di dollari da un budget di 19 milioni, il sequel Bad Boys II ha alzato il livello e il budget, lievitato fino a 130 milioni di dollari per un incasso mondiale di 273 milioni. Dopo la consueta critica, tutta schierata contro il vituperato Michael Bay, neanche fosse il male assoluto, che ha organizzato il canonico fuoco di fila bocciando il sequel, Sony ha deciso di mettere il franchise in naftalina. Nel corso degli anni ci sono stati diversi tentativi di riportare Lowrey & Burnett sullo schermo per un terzo film e alla fine, dopo aver preso in considerazione diversi registi, la scelta è caduta sugli esordienti Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Il sito The Hashtag Show ha rivelato i primi dettagli sulla trama di Bad Boys 3. La sceneggiatura, scritta da Chris Bremner riprende le fila con Marcus Burnett (Lawrence) che dopo tutti questi anni è diventato un investigatore privato, mentre Mike Lowrey (Smith) invece si sta adattando alla vita con un nuovo, giovane e arrogante partner molto simile a lui. Tuttavia Lowrey sta vivendo una crisi di mezza età e sta cercando di maturare. Gli ex partner si sono divisi dopo un diverbio, ma sono costretti a fare di nuovo squadra quando un mercenario albanese mette una taglia sulle loro teste, in cerca di vendetta per al morte del fratello ucciso da Mike e Marcus.

The Hashtag Show riporta anche che Bad Boys 3 avrà un budget di 100 milioni di dollari con la produzione che dovrebbe iniziare in autunno, dopo che Smith ha completato Gemini Man, e probabilmente prima che riprenda il suo ruolo di Deadshot in Suicide Squad 2 all'inizio del prossimo anno. Nel frattempo è stato ordinato il pilota di uno spin-off televisivo incentrato sul personaggio dell'agente Sydney "Syd" Burnett di Gabrielle Union, che in Bad Boys II era la sorella di Marcus e interesse amoroso di Mike. Il cast dello spin-off, dal titolo LA's Finest, oltre a Gabrielle Union includerà anche Jessica Alba.

Fonte: The Hashtag Show