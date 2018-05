Martin Sensmeier sarà Jim Thorpe, Angelina Jolie produce il film

Di Federico Boni martedì 8 maggio 2018

67 anni dopo Pelle di rame con Burt Lancaster, la vita di Jim Thorpe torna al cinema.

Angelina Jolie produrrà un film sulla vita di Jim Thorpe, due volte oro alle Olimpiadi del 1912 nel pentathlon e nel decathlon per poi diventare stella del football americano a livello universitario e professionistico, oltre a giocare nella Major League di baseball.

Nel 1951 Michael Curtiz realizzò un film sulla sua vita, Pelle di rame, con Burt Lancaster nel ruolo di Jim Thorpe, che fu consulente del film. «Bright Path: The Jim Thorpe Story» il titolo del film prodotto dalla Jolie, che via Variety ha annunciato il via alla produzione.

«Sono onorata di lavorare a questo progetto». «Ho avuto il privilegio di trascorrere del tempo con suo figlio Bill Thorpe, che guidato dalle tribù e dalla famiglia Thorpe mi affiancherà nella realizzazione di questo film».

Nei panni del protagonista il 32enne Martin Sensmeier, visto in «Westworld - Dove tutto è concesso» e ne «I segreti di Wind River», anche produttore esecutivo. In cabina di sceneggiatura Abraham Taylor, Alex Nibley e Sterlin Harjo.