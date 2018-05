Suspiria di Luca Guadagnino in Italia con Videa - c'è aria di Mostra del Cinema di Venezia

Di Federico Boni martedì 8 maggio 2018

Suspiria di Luca Guadagnino. uscirà nei cinema d'Italia con Videa.

Suspiria: descrizione trailer e primo poster del remake dal CinemaCon 2018 Luca Guadagnino dirige Dakota Johnson in un remake del classico horror anni '70 "Suspiria" di Dario Argento. Suspiria di Luca Guadagnino uscirà nelle sale d'Italia con Videa, come annunciato in anteprima da Variety. Secondo quanto riportato dal sito, l'atteso e temuto remake sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia.

Videa detiene la maggior parte dei diritti internazionali del capolavoro di Dario Argento del 1977 e ha co-prodotto questo remake insieme ad Amazon e allo stesso Guadagnino. La casa di distribuzione starebbe pianificando un'uscita autunnale in tandem con la release a stelle e strisce. Amazon potrò poi caricare la pellicola su Amazon Prime Italia 5 mesi dopo l'uscita in sala. L'amministratore delegato di Videa, Mauro Gaia, ha sottolineato come la release di "Suspiria" sia "molto importante" per la società di produzione e distribuzione. Gli altri titoli 'forti' che distribuirà Videa nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno sono "The Wife" con Glenn Close e "The House That Jack Built" di Lars Von Trier.

Nel nuovo Suspiria fortemente voluto da Guadagnino spiccano Tilda Swinton e Dakota Johnson. Nel corso del CinemaCon di fine aprile una preview della pellicola ha sconvolto la stampa, per quanto inaspettatamente brutale.

Fonte: Variety