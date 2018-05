Us di Jordan Peele, cast ufficiale e primo poster

Di Federico Boni mercoledì 9 maggio 2018

Us di Jordan Peele uscirà nel marzo del 2019.

Get Out - Scappa, Jordan Peele nella Storia del box office Usa Miglior incasso di sempre per un regista esordiente con una sceneggiatura originale. Get Out - Scappa fa meglio di The Blair Witch Project. Archiviato l'incredibile Oscar all'esordio per la sceneggiatura di Get Out, campione d'incassi con 255,017,329 dollari dopo esserne costati poco meno di 5, Jordan Peele è pronto a tornare.

Il suo nuovo progetto Universal ha rivelato il suo titolo, Us, e una data d'uscita: 15 marzo 2019. Peele produrrà la pellicola con la sua Monkeypaw Productions al fianco di Sean McKittrick e Jason Blum. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, sul set il regista e sceneggiatore dirigerà Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss e Winston Duke.

Trama sconosciuta e primo poster pubblicato on line, con un via alle riprese di fatto prossimo. Scappa - Get Out è presto diventato fenomeno cinematografico della passata stagione, con recensioni entusiastiche e decine di premi vinti. Su tutti l'Oscar e i 2 Independent Spirit Awards.