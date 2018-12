Us di Jordan Peele: nuove immagini ufficiali e annuncio trailer

Di Federico Boni sabato 22 dicembre 2018

Us: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Jordan Peele nei cinema americani dal 15 marzo 2019.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili nuove immagini ufficiali e un teaser che annuncia il primo trailer dell'horror Us di Jordan Peele che arriverà online il giorno di Natale.

Entrambe le nuove immagini ritraggono l'attrice Lupita Nyong'o che interpreta Adelaide Wilson. Nella prima foto la vediamo con indosso una maglietta lacera e insaguinata mentre nella seconda mentre abbraccia i piccoli Wilson che appaiono terrorizzati.

Jordan Peele ha recentemente rivelato che con "Us" volva "creare una mitologia di mostri" e "lasciare il segno nel genere horror". In "Us" Lupita Nyong'o e Winston Duke sono una coppia sposata che si ritrova nel mezzo di un incubo durante una vacanza in famiglia trascorsa in una casa sulla spiaggia nel nord della California.

"Us" arriva nei cinema il 15 marzo 2019.

Us: prime immagini ufficiali e nuovi dettagli sulla trama dell'horror di Jordan Peele

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili le prime immagini ufficiali di Us, il nuovo thriller-horror di Jordan Peele (Scappa - Get Out). In una nuova intervista a Entertainment Weekly, Jordan Peele e il cast hanno rivelato alcuni nuovi dettagli sulla trama del film. Peele pur non entrando troppo nel dettaglio ha parlato di ciò che voleva realizzare con "Us".

Per il mio secondo lungometraggio, volevo creare una mitologia di mostri. Volevo fare qualcosa che lasciasse il segno nel genere horror, ma continuasse a rappresentare il mio amore per film che sono contorti, ma anche divertenti.

I nuovi dettagli rivelano i nomi dei personaggi principali Adelaide e Gabe Wilson, interpretati da Lupita Nyong'o e Winston Duke, che portano i loro due figli nella vecchia casa sulla spiaggia di Adelaide, nel nord della California, per le vacanze estive. Dopo un po' Adelaide inizia a diventare paranoica, credendo che qualcosa di terribile accadrà alla sua famiglia. Alcuni dei suoi traumi passati iniziano ad insinuarsi mentre la paranoia va peggiorando. Dopo essere tornati a casa dalla spiaggia, i Wilson vedono quattro persone vestite di rosso in piedi alla fine del vialetto, come mostra una delle nuove immagini. Jordan Peele ha anche rivelato che i mostri del film sono chiamati "Tethered".

Lupita Nyong'o dice che non vedeva l'ora di lavorare con Jordan Peele perché ha amato davvero tanto "Scappa - Get Out". L'attrice non ha rivelato nulla della trama, ma ha menzionato quali film Peele le ha consigliato di guardare per prepararsi al suo ruolo. Tra i film ci sono L'altro delitto, Shining, The Babadook, It Follows, A Tale of Two Sisters, Gli uccelli, Funny Games, Martyrs, Lasciami entrare e Il sesto senso. Nyong'o ha anche parlato di ciò che il film cercherà di far riemergere a livello quasi inconscio.

Si trasforma in questo implacabile incubo che attinge dalle paure più profonde di Adelaide e dalle nostre, l'idea che potremmo essere i peggiori nemici di noi stessi.

Oltre a Nyong'o e Duke, il film vede la partecipazione di Elisabeth Moss e Tim Heidecker nei panni della famiglia Tyler e Shahadi Wright Joseph e Evan Alex, che interpretano i figli degli Wilson.

Us: nuovo poster ufficiale del thriller-horror di Jordan Peele

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un nuovo poster del thriller-horror Us di Jordan Peele, regista dell'acclamato Scappa - Get Out.

Us di Jordan Peele: svelati dettagli sul nuovo horror del regista di Scappa - Get Out Trapelati dettagli su "Us", il nuovo horror del regista Jordan Peele.

Nella locandina vediamo un personaggio vestito di rosso che impugna un paio di grosse forbici. Il poster che ci ha ricordato quello del remake Nightmare, non presenta una tagline, ma una dicitura che recita: "Un nuovo incubo dalla mente del vincitore del premio Oscar Jordan Peele".

Jordan Peele ha coniato il termine "thriller sociale" per descrivere il suo "Scappa - Get Out" e possiamo solo presumere che quelle stesse sensibilità saranno presenti nel suo nuovo lavoro. I dettagli sulla trama trapelati di recente descrivono una madre e un padre che, insieme ai loro figli, cercano di godersi un po' di tempo libero nella loro casa al mare. Alcuni amici si uniscono a loro, ma quando arriva la notte qualcuno porterà caos e terrore, pare alcuni ospiti indesiderati che piomberanno a fare a pezzi la tranquillità di famiglia e amici. Peele, oltre a condividere il poster, ha anche rivelato che il primo trailer arriverà molto presto, il regista scrive che lo vedremo per Natale.

"Scappa - Get Out" ha incassato 255 milioni di dollari nel mondo e ottenendo una nomination come Miglior Film agli Oscar, con Jordan Peele che ha vinto nella categoria Miglior Sceneggiatura Originale. Il cast di "Us" include Lupita Nyong'o e Winston Duke (Black Panther) e la Elisabeth Moss della serie tv The Handmaid's Tale. "Us" arriverà nei cinema il 15 marzo 2019.

Us di Jordan Peele, cast ufficiale e primo poster

Get Out - Scappa, Jordan Peele nella Storia del box office Usa Miglior incasso di sempre per un regista esordiente con una sceneggiatura originale. Get Out - Scappa fa meglio di The Blair Witch Project. Archiviato l'incredibile Oscar all'esordio per la sceneggiatura di Get Out, campione d'incassi con 255,017,329 dollari dopo esserne costati poco meno di 5, Jordan Peele è pronto a tornare.

Il suo nuovo progetto Universal ha rivelato il suo titolo, Us, e una data d'uscita: 15 marzo 2019. Peele produrrà la pellicola con la sua Monkeypaw Productions al fianco di Sean McKittrick e Jason Blum. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, sul set il regista e sceneggiatore dirigerà Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss e Winston Duke.

Trama sconosciuta e primo poster pubblicato on line, con un via alle riprese di fatto prossimo. Scappa - Get Out è presto diventato fenomeno cinematografico della passata stagione, con recensioni entusiastiche e decine di premi vinti. Su tutti l'Oscar e i 2 Independent Spirit Awards.