Cannes 2018, Lazzaro Felice: trailer del film di Alice Rohrwacher

01 Distribution ha reso disponibile un trailer ufficiale di Lazzaro Felice, terza regia di Alice Rohrwacher che dopo la presentazione a Cannes, in concorso nella Selezione Ufficiale, debutterà nei cinema italiani il prossimo 31 maggio.

Il cast del film: Alice Rohrwacher, Adriano Tardiolo, Luca Chikovani, Agnese Graziani, Sergi Lopez, Tommaso Ragno, Natalino Balasso, Pasqualina Scuncia, Carlo “Carletto” Tarmati e Nicoletta Braschi.

Dopo la tappa in concorso al Festival di Cannes, il 31 maggio arriva nei cinema d'Italia Lazzaro Felice, terza regia per l'attrice Alice Rohrwacher dopo l'esordio Corpo Celeste e l'opera seconda Meraviglie, entrambi film presentati a Cannes, con "Meraviglie" insignito nel 2014 con il Grand Prix Speciale della Giuria.

Lazzaro felice è la storia di una piccola santità senza miracoli, senza poteri o superpoteri, senza effetti speciali: la santità dello stare al mondo e di non pensare male di nessuno, ma semplicemente credere negli altri esseri umani. Racconta la possibilità della bontà, che gli uomini da sempre ignorano, ma che si ripresenta e li interroga come qualcosa che poteva essere e non abbiamo voluto.

