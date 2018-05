L'arte di correre sotto la pioggia, via alle riprese per il film di Simon Curtis

Fox 2000 ha annunciato il via alle riprese dell'adattamento cinematografico de L'arte di correre sotto la pioggia, romanzo di Garth Stein edito in Italia da Piemme. In cabina di regia Simon Curtis, uscito a dir poco malconcio da Vi presento Christopher Robin, con Neal H. Moritz, Patrick Dempsey e Tania Landau in produzione, Donald J. Lee e Joannie Burstein produttori esecutivi e Mark Bomback allo script.

L'arte di correre sotto la pioggia è un racconto narrato in prima persona da un cane spiritoso e filosofico di nome Enzo, che avrà la voce di Kevin Costner. Nei panni del padrone Milo Ventimiglia, con il resto del cast composto da Amanda Seyfried, Gary Cole, Kathy Baker, Ryan Keira Armstrong e Martin Donovan.

"Mi chiamo Enzo. Adoro guardare la TV, soprattutto i documentari del National Geographic, e sono ossessionato dai pollici opponibili. Amo il mio nome, lo stesso del grande Ferrari, anche se d'aspetto non gli assomiglio per niente. Però, come lui, adoro le macchine. So tutto: i modelli, le scuderie, i piloti, le stagioni... Me lo ha insegnato Denny. Denny è come un fratello per me. Per sbarcare il lunario lavora in un'autofficina, ma in realtà è un pilota automobilistico, un asso, anche se per ora siamo in pochi a saperlo. Perché lui ha delle responsabilità: deve prendersi cura della sua famiglia e di me, perciò non può dedicarsi interamente alle gare. Eppure è un vero campione, l'unico che sappia correre in modo impeccabile sotto la pioggia. E, credetemi, è davvero difficile guidare quando c'è un tempo da cani: io me ne intendo. Tra noi è stato amore a prima vista. Ne abbiamo passate tante, negli anni che abbiamo trascorso insieme. Ci sono stati l'incontro con Eve, la nascita di Zoè, il processo per il suo affidamento... Ah, ho dimenticato di dirvi una cosa importante: sono il cane di Denny, e questa è la mia storia".