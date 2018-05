Iron Man: rubata l'armatura del film originale

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha lanciato un appello per ritrovare un'armatura di Iron Man che è stata indossata da Robert Downey Jr. e utilizzata nel primo film di Iron Man. Pare che il valore dell'armatura si aggiri sui 320.000$. La scomparsa dell'armatura coincide con le celebrazioni del decimo anniversario dell'Universo Cinematografico Marvel con il film "Iron Man" che nel 2008 ha inziato il percorso che ha portato al recente Infinity War.

The Avengers - nuova statua di Iron Man da 91 cm con armatura Mark 7 Da Sideshow arriva per l'anno venturo una nuova monumentale statua dedicata all'armatura Mark 7 così come appare nel cinecomic Marvel The Avengers.

L'originale armatura di Iron Man era conservata presso un deposito di oggetti di scena a Pacoima a Los Angeles ed è scomparsa dall'aprile di quest'anno. Secondo la fonte l'esoscheletro rosso e oro è stata l'unica cosa rubata dal deposito con la notizia del furto arrivara all'inizio di questa settimana. Finora non ci sono stati contatti e al team di sicurezza della struttura è stato chiesto di non parlare alla stampa.

La stampa dal canto suo si è divertita a giocare con questa notizia teorizzando che a rubare l'armatura sia stato l'Avvoltoio di Michael Keaton che come ricorderete in Spider-Man Homecoming trafugava tecnologia aliena, e nel finale del film ha tentato il colpaccio puntando ad un aereo cargo carico di tecnologia delle Stark Industries.

I proprietari del magazzino dicono di aver visto l'armatura di Iron Man l'ultima volta nel febbraio di quest'anno e solo di recente hanno notato che non c'era più.

CBS2-#BreakingNews This original #Ironman costume has been stolen. Sources say it’s worth $300k. @CrystalCruzCBS with the story #onlyon2 @11 @CBSLA @KCBSKCALDesk @1GarthKemp pic.twitter.com/eJimw2El2C