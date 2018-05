Austin Powers 4: Mike Myers pronto al sequel vuole un film sul Dottor Male

Di Pietro Ferraro giovedì 10 maggio 2018

Mike Myers pronto a realizzare un quarto film della serie "Austin Powers" e ha già un'idea per il sequel.

Sembra che Mike Myers sia finalmente pronto a realizzare Austin Powers 4. I fan attendono un nuovo film di Austin Powers da quasi 20 anni con Myers e il regista Jay Roach che hanno sempre espresso interesse a fare un quarto film. L'anno scorso Austin Powers - Il controspione, primo film della serie, ha celebrato il ventesimo anniversario e sia Mike Myers che Roach hanno discusso sul fatto che Austin Powers 4 si potrà fare se si fosse trovata la giusta angolazione. Ora sembra che abbiano trovato quella giusta angolazione con Myers che in una recente intervista con Entertainment Weekly ha rivelato che la loro storia verrà raccontata dal punto di vista del Dottor Male.

Mike Myers sta attualmente promuovendo Terminal, l'attore non appariva sul grande schermo da Bastardi senza gloria (2009). Myers in tutti questi anni è sempre stato ottimista su un potenziale quarto film di Austin Powers 4, ma ora l'attore sembra davvero pronto a riprendere il suo iconico personaggio per una nuova spassosa missione segreta.

Mi piacerebbe fare un film narrato dal punto di vista del Dottor Male, quindi sarebbe il Dottor Male 1, Austin Powers 4, è così che lo vorrei...Avviare una campagna per favore. Grazie.

Mike Myers nel 2008 annunciava che stava scrivendo una sceneggiatura di Austin Powers 4, ma da allora non è stato riportato nulla di concreto. In attesa di nuovi sviluppi su Austin Powers 4, l'11 maggio esce nei cinema americani Terminal, un bizzarro thriller noir in cui Mike Myers recita al fianco di Margot Robbie.

Fonte: EW