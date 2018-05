Bad Boys 3 ha una data d'uscita

Di Federico Boni giovedì 10 maggio 2018

Gennaio 2020 per Bad Boys for Life.

Bad Boys 3 perde Joe Carnahan, slitta l'uscita? Joe Carnahan abbandona la regia di Bad Boys 3. Se ne parla da anni ma ora ci siamo. La Sony ha annunciato la data d'uscita in sala di Bad Boys for Life, 3° capitolo della saga iniziata nel lontano 1995 con Michael Bay. Il film uscirà il 17 gennaio 2020, ovvero nel weekend del Martin Luther King Jr. Day.

A dir poco travagliata la lavorazione della pellicola, con Joe Carnahan in fuga a pochi mesi dal via alle riprese. Lo studios aveva già annunciato la release, per poi dover ripartire quasi da zero. La palla è così passata a Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi belgi visti all'opera con Black. Martin Lawrence e Will Smith, ovviamente, saranno nuovamente della partita.

Esordio alla regia di Bay, il primo Bad Boys incassò la bellezza di 141 milioni di dollari in tutto il mondo dopo esserne costati circa 19. Nel 2003 il poco fortunato sequel, costato 130 milioni ma incapace di andare oltre i 273,339,556 dollari d'incasso. Passati 15 anni, Will e Martin hanno ceduto alle insistenze produttive, ritrovando gli abiti dei poliziotti Marcus Burnett e Mike Lowry.

Fonte: Comingsoon.net