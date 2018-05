Friday Night Lights, David Gordon Green alla regia

Di Federico Boni giovedì 10 maggio 2018

Il regista di Stronger per una nuova versione di Friday Night Lights.

Roma 2017, Stronger di David Gordon Green: Recensione in Anteprima Jake Gyllenhaal punta seriamente agli Oscar grazie a Stronger di David Gordon Green. Archiviato Stronger, visto alla Festa del Cinema di Roma e del tutto snobbato dall'ultima stagione dei premi, David Gordon Green si appresta a tornare sul set per girare una nuova versione cinematografica di Friday Night Lights, romanzo di H.G. "Buzz" Bissinger nel 2004 diventato film diretto da Peter Berg e a seguire sbarcato anche in tv per 5 stagioni con l'omonima serie trainata da Kyle Chandler.

Friday Night Lights non sarà un sequel del film interpretato da Billy Bob Thornton (mai arrivato nelle sale d'Italia) così come non riprenderà le redini della serie NBC. Di fatto, si tratta di un vero e proprio reboot. Ad occuparsi dello script, che avrà nuovi personaggi e nuove ambientazioni, Robert Schenkkan.

Al centro della trama originale i Permian High Panthers, in grado di diventare la squadra di football americano di maggior successo nella storia del Texas. Brian Grazer, Jon Mone e Lexi Barta produrranno la pellicola.