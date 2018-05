China Salesman: Steven Seagal contro Mike Tyson nel primo trailer del film d'azione di Tan Bing

Di Pietro Ferraro venerdì 11 maggio 2018

China Salesman: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con Steven Seagal e Mike Tyson nei cinema americani dal 15 giugno 2018.

Un primo trailer di China Salesman mette Mike Tyson contro Steven Seagal. Il thriller d'azione è stato realizzato dalla cinese Wanda Corporation ed è scritto e diretto da Tan Bing. Il cast del film include anche Dong-Xue Li, Janicke Askevold, Zijian Wang, Li Ai ed Eriq Ebouaney.

Basato su una storia vera, China Salesman è un film sulla pericolosa ed epica avventura in Africa in cui un ingegnere / venditore cinese si trova faccia a faccia con un competitor corrotto per un contratto sulla prima tecnologia di telefonia mobile africana. Il membro d'una tribù locale di nome Kabbah (Mike Tyson) e il mercenario Lauder (Steven Seagal) vengono trascinati nel conflitto in una classica, e brutale lotta corpo a corpo mentre l'intero paese affronta gli scontri di una guerra civile.

China Salesman include un combattimento di 8 minuti tra Mike Tyson e Steven Seagal che rende il titolo piuttosto appetibile. Il regista Tan Bing ha detto che è stato "molto difficile" avere Tyson e Seagal nello stesso film, rivelando che ha dovuto fare due viaggi separati negli Stati Uniti per finalizzare i negoziati. Inoltre Tyson, che non è esattamente un attore professionista, ha dovuto girare il film in ordine cronologico, mentre Seagal era disposto ad aderire al progetto solo se il suo personaggio avesse vinto l'epica battaglia tra i due protagonisti. Anche Tyson voleva una vittoria del suo personaggio, così Tan alla fine ha risolto dicendo che nessuno dei due avrebbe vinto e che in realtà si trattava di un pareggio, il che è strano, perché in realtà nel film pare che invece un vincitore ci sia.

China Salesman uscirà nei cinema americani il 15 giugno 2018.