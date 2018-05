La Terra di Dio: trailer italiano e poster del film di Francis Lee

Di Pietro Ferraro venerdì 11 maggio 2018

La Terra di Dio: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Francis Lee nei cinema italiani dal 24 maggio 2018.

Il 24 maggio Film Rouge Media porta nei cinema italiani il dramma inglese La Terra di Dio (God's Own Country), esordio alla regia di Francis Lee che ha vinto il Premio per la Miglior Regia di Film Drammatico al Sundance Film Festival 2017, il Premio BIFA come Miglior Film Britannico 2017 e il Premio come Miglior Film Britannico all'Edinburgh International Film Festival 2017.

La Terra di Dio racconta una struggente storia d’amore, nella storia di Johnny Saxby, che trascorre le giornate a spezzarsi la schiena nella fattoria di famiglia sperduta nel Nord dell’Inghilterra, in una solitudine e desolazione brutali. I suoi unici sfoghi sono l'ubriacarsi di notte in un pub locale e concedersi del sesso occasionale, fin quando, un affascinante ragazzo romeno si stabilisce nella sua fattoria come lavoratore stagionale e Johnny si ritrova a dover affrontare delle emozioni mai provate prima.

Il film è interpretato da Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones, Ian Hart, Liam Thomas, Melanie Kilburn e Moey Hassan.

La trama ufficiale:



Yorkshire, primavera. Johnny (Josh O'Connor), un giovane che dedica tutti i suoi sforzi per portare avanti la fattoria dei genitori, cerca di sfuggire alla routine sbronzandosi al pub del paese e facendo sesso occasionale con altri uomini. Il conflitto emotivo non sta nel fatto che Johnny sia attratto da altri ragazzi, ma piuttosto nella sua incapacità di coinvolgersi emotivamente con qualcuno. Tutto cambia con la comparsa di Gheorghe (Alec Secareanu), un immigrato rumeno che arriva alla fattoria per dare una mano con la transumanza delle pecore. Gheorghe accende nel giovane una scintilla di vitalità e l'attrazione tra i due non tarda a concretizzarsi in un rapporto sentimentale intenso. Gradualmente il cupo e introverso Johnny si apre ai sentimenti che lo invadono, rivoluzionando lentamente ma inesorabilmente la sua vita.