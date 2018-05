Cannes 2018, Cold War: trama e clip del film di Pawel Pawlikowski

Di Pietro Ferraro sabato 12 maggio 2018

Cold War: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Pawel Pawlikowski.

Il regista polacco Premio Oscar Pawel Pawlikowski torna al cinema con Cold War, un racconto in bianco e nero sullo sfondo della guerra fredda, in cui passione e sentimento si intrecciano disegnando un’intensa e indimenticabile storia d’amore.

Cold War proiettato i concorso al Festival di Cannes 2018 si piazza tra i papabili alla Palma D'Oro narrando l'intensa e conflittuale storia d'amore tra il regista teatrale di musical Wiktor (Tomasz Kot) e la giovane cantante Zula (Joanna Kulig).





Cold War è una storia d'amore appassionata tra un uomo e una donna che si incontrano tra le macerie della Polonia del dopoguerra. con retroscena e temperamenti diversi, sono fatalmente male assortiti, ma anche predestinati l'uno all'altra. Ambientato sullo sfondo della guerra fredda negli anni '50 in Polonia, Berlino, Jugoslavia e Parigi, la coppia è divisa dalla politica, da difetti di carattere e sfortunati colpi di scena orchestrati dal destino. Una storia d'amore impossibile in tempi impossibili.

Cold War è dedicato ai genitori di Pawel Pawlikowski, i cui nomi sono condivisi dai protagonisti del film. I veri Wiktor e Zula morirono nel 1989, poco prima della caduta del Muro di Berlino e rimasero insieme, tra alti e bassi, per 40 anni. Pawlikowski li ha descritti come "Entrambi forti, persone meravigliose, ma anche una coppia infinitamente disastrosa".

Il film più recente di Pawlikowski, Ida, è stato un successo globale, vincendo l'Oscar e il BAFTA per il miglior film straniero oltre ad aggiudicarsi diverse categorie agli European Film Awards, tra cui miglior film europeo, miglior regista e migliore sceneggiatura. Pawlikowski ha inoltre diretto Last Resort (2000) e My Summer of Love (2004).

Il cast di supporto di Cold War, una co-produzione Francia / Polonia / Gran Bretagna, include Jeanne Balibar, Cédric Kahn, Borys Szyc, Agata Kulesza, Adam Woronowicz, Adam Ferency e Adam Szyszkowski.