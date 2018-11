Cold War: trailer italiano del film di Pawel Pawlikowski premiato a Cannes 2018

Di Pietro Ferraro martedì 27 novembre 2018

Cold War: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Pawel Pawlikowski nei cinema italiani dal 20 dicembre 2018.

Il 20 dicembre arriva nei cinema italiani, con Lucky Red, il dramma Cold War, il nuovo film del regista Premio Oscar Pawel Pawlikowski (Ida), vincitore della Palma D’Oro per la miglior regia al Festival di Cannes.

Cannes 2018, Cold War: recensione del film di Pawel Pawlikowski Dopo l’Oscar per Ida, Pawlikowski torna dietro la macchina da presa con Cold War. Leggete la nostra recensione

"Cold War" è un’appassionata storia d’amore tra il regista teatrale di musical Wiktor (Tomasz Kot) e la giovane cantante Zula (Joanna Kulig) che si incontrano nella Polonia del dopoguerra ridotta in macerie. Provenendo da ambienti diversi e avendo temperamenti opposti, il loro rapporto è complicato, eppure sono fatalmente destinati ad appartenersi. Negli anni ’50, durante la Guerra Fredda, in Polonia, a Berlino, in Yugoslavia e a Parigi, la coppia si separa più volte per ragioni politiche, per difetti caratteriali o solo per sfortunate coincidenze: una storia d’amore impossibile in un’epoca difficile.

Dopo "Ida" (premio Oscar 2015), Pawlikowski torna a girare in un magnifico bianco e nero, raccontando la storia struggente di un amore impossibile. Un musicista in cerca di libertà e una giovane cantante, fatalmente destinati ad appartenersi, vivono un amore tormentato in un’epoca difficile. Sulle note di una splendida colonna sonora, la guerra fredda della Polonia staliniana lascia il passo a quella sentimentale che vivono i due protagonisti, interpretati da Joanna Kulig e Tomasz Kot (due attori in stato di grazia).

Europa dell’Est, Yugoslavia, Parigi: queste le tappe di un viaggio intenso ed elegantissimo, un immaginario perduto che prende vita sul grande schermo e ci offre un nuovo classico senza tempo. Premio per la Miglior Regia al Festival di Cannes, il film è il candidato della Polonia per la corsa agli Oscar e ha ottenuto il più alto numero di nomination agli EFA.

"Cold War" è dedicato ai genitori del regista Pawel Pawlikowski, i cui nomi sono condivisi dai protagonisti del film. I veri Wiktor e Zula morirono nel 1989, poco prima della caduta del Muro di Berlino e rimasero insieme, tra alti e bassi, per 40 anni. Pawlikowski li ha descritti come "Entrambi forti, persone meravigliose, ma anche una coppia infinitamente disastrosa".

Sebbene per molti versi la coppia del film non somigli a quella reale, Pawlikowski ha meditato per quasi un decennio sul modo in cui raccontare la storia dei suoi genitori. Come rendere sullo schermo tutte le decisioni e i ripensamenti? Come trattare un periodo di tempo così lungo? “La loro vita non ha avuto niente di palesemente romanzesco” racconta, e “nonostante io sia rimasto sempre molto vicino ai miei genitori – sono figlio unico – più pensavo a loro dopo la loro scomparsa, meno mi sembrava di capirli”. Nonostante le difficoltà, Pawel ha continuato a provare a dar forma al mistero del loro rapporto. “Ho vissuto a lungo e ho visto tante cose, ma la storia dei miei genitori mette in ombra tutte le altre. Sono stati i personaggi più interessanti che abbia mai incontrato”.

Alla fine, per poter scrivere il film, ha dovuto rinunciare a parlare direttamente di loro. I tratti in comune sono diventati più generici: “l'incompatibilità caratteriale, il non essere in grado di stare insieme e il desiderio reciproco quando però erano lontani una dall'altro”; “la vita difficile da esiliati, riuscire a rimanere se stessi in un diverso ambiente culturale”; “la difficoltà di vivere sotto un regime totalitario, di continuare a comportarsi in modo onesto nonostante le tentazioni”. Il risultato è una storia forte e commovente ispirata a grandi linee, come afferma Pawlikowski, “alla storia d'amore complicata e caotica dei miei genitori”.





Il cast di supporto di Cold War, una co-produzione Francia / Polonia / Gran Bretagna, include Jeanne Balibar, Cédric Kahn, Borys Szyc, Agata Kulesza, Adam Woronowicz, Adam Ferency e Adam Szyszkowski.