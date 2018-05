Nightmare: lanciata petizione online per Bill Mosley come nuovo Freddy Krueger

Di Pietro Ferraro venerdì 11 maggio 2018

Bill Mosley nuovo Freddy Krueger, i fan lanciano una petizione online per prendere in considerazione l'attore per un futuro film di "Nightmare".

Dopo il mediocre remake del 2010, attualmente non c'è alcun reboot in sviluppo per la serie horror Nightmare. Nonostante ciò abbiamo un nuovo candidato al ruolo di Freddy Krueger. Bill Moseley, meglio conosciuto per il suo lavoro negli horror La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo entrambi diretti da Rob Zombie, ha lanciato la sua candidatura. E' stato un fan, che ha recentemente proposto l'idea su Twitter, a coinvolgere Moseley che ha detto che gli "piacerebbe molto" impersonare l'icona horror con cappellaccio, maglione e guanto con rasoi. Il fan ha poi chiesto all'attore se potevano lanciare una petizione per rendere la candidatura ufficiale, e Moseley ha risposto con un entusiasta "F*ck Yeah!".

Il fan è stato di parola è ora su Change.org c'è una petizione online che tutti possono sottoscrivere per chiedere che Bill Moseley sia il prossimo Freddy Krueger. Il Freddy originale, Robert Englund, ha interpretato il personaggio fino 2003, anno di Freddy vs. Jason. Moseley ha voluto però ribadire la sua ammirazione per Englund twittando: "A proposito, ma che mi dite di Robert Englund?! Ho sentito che è fantastico!". In effetti i fan del genere horror sono generalmente d'accordo sul fatto che sia stata l'impronta sarcastica data a Freddy Krueger da Englund ad aver trasformato il personaggio in una icona horror, ma dalle ultime dichiarazioni dello stesso Englund il suo tempo nei panni dell'iconico demnone dei sogni sembra concluso definitivamente.

A seguire il contenuto della petizione lanciata da Nick Younker.

I fan dell'horror vogliono dire qualcosa sui remake che i grandi studios realizzano, incluso il cast di remake di film apprezzati e con cui siamo cresciuti. Questo include il remake (tentativo n. 2) di A Nightmare on Elm Street. Un collettivo di utenti di social media su Twitter hanno valutato il casting del nuovo Fred Krueger, e riteniamo che solo Bill Moseley possa ritrarre questo personaggio rispetto alle nostre aspettative. A Warner Bros. e New Line Cinema: se gli spettatori significano qualcosa per voi, possiamo suggerire di ascoltare la nostra devota comunità? Alla Vs. considerazione, noi il popolo candidiamo Bill Moseley per essere scelto come Fred Krueger (non Freddy) in un potenziale futuro film del franchise di Elm Street.

La petizione ha un obiettivo modesto di 500 firme e, al momento della stesura di questo articolo, ne contiamo 399. Il casting di un nuovo Freddy Krueger è cosa più delicata di quanto appaia, come ha dimostrato il Freddy Krueger di Jackie Earle Haley, attore di talento che abbiamo amato nel ruolo del di Rorschach in Watchmen, ma fisicamente inadeguato ad un ruolo così iconico e caratterizzante come quello plasmato su Robert Englund. La candidatura al ruolo di Kevin Bacon è stata invece più un "gioco" a cui l'attore si è prestato un paio di anni fa, e che naturalmente non ha avuto seguito. Per quanto riguarda Bill Moseley, ultimamente l'attore ha concluso le riprese di 3 From Hell, il nuovo atteso film di Rob Zombie, sequel diretto de La casa del diavolo aka The Devil's Rejects.

Le ultime notizie su un nuovo potenziale film di Nightmare riportavano che David Leslie Johnson (The Conjuring 2) era ancora lo sceneggiatore designato, ma da qualche tempo non ci sono stati sviluppi ufficiali. Se un nuovo film si farà, una chance a Bill Moseley la si potrebbe anche dare, premesso che secondo noi trovare un nuovo Freddy Krueger non è "semplice" come mettere qualcuno dietro la maschera di Jason Voorhees o di Michael Myers, poiché in realtà la maschera di Freddy Krueger è di fatto l'attore Robert Englund.

Fonte: HorrorFreaksNews